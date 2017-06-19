Мария Голубкина готова к венчанию

Она весьма долго искала своего принца. И наконец нашла. Актриса Мария Голубкина готова к замужеству. Второй год Мария вместе с Борисом Ливановым, и она уверена - это ее мужчина. Мария и Борис знакомы давно - с юности. Но серьезные отношения сложились только сейчас.

По словам Голубкиной, инициатива исходила от Ливанова - он позвонил ей, затем приехал, и они проговорили всю ночь. «Я приехал к ней в гости, чтобы озвучить идею одного проекта. Но буквально через пятнадцать минут я забыл о цели визита. Я понял, почему целых двадцать пять лет Маша не выходила у меня из головы. Оказывается, я был влюблен», - рассказывает сын знаменитого артиста Василия Ливанова.

Марию вовсе не смущает то обстоятельство, что в свое время Борис отбывал срок в тюрьме - мужчина был обвинен в нанесении «тяжких повреждений, повлекших смерть». «Наоборот. Это просто круто. Это человек, у которого есть жизненный опыт. Я для себя решила уже давно, что полюбить никого не смогу. В моем сердце нет места даже для хомячка, там все занято. И вот встречается человек, с которым мы говорим на одном языке», - рассуждает Голубкина.

Пара всерьез задумалась о свадьбе и венчании. По словам Ливанова, они с Марией обязательно станут супругами перед Богом. Правда, бывшая супруга Бориса полагает, что Голубкина рано радуется. По словам женщины, Ливанов - мужчина ветреный и импульсивный.

Ранее мы писали:

Мария Голубкина рассказала о свадьбе-шутке. Актриса произвела фурор, появившись на красной дорожке ММКФ в свадебном наряде.

Максаковой предсказывают скорое замужество. Певице не грозит долгое одиночество.

Богатый муж: мечта и реальность. Есть два испытания счастливого брака - богатство и бедность