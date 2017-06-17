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Мария Голубкина готовится к свадьбе


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Мария Голубкина созрела для брака. И на этот раз актриса не шутит. Мария приняла участие в программе «Секрет на миллион» и в ходе шоу обмолвилась о своих свадебных планах.

Девять лет назад Голубкина развелась с шоуменом Николаем Фоменко и с тех пор предпочитала гордое одиночество. Правда, в 2013 году она решила устроить розыгрыш - появилась на красной дорожке ММКФ в свадебном платье и заявила, что сочеталась браком с неким летчиком-испытателем.

Шутка оказалась удачной - актрисе поверили и на протяжении нескольких месяцев «свадьба» активно обсуждалась в СМИ. «Смотрю, что-то не то, в кино меня не приглашают... — рассказывала позже Мария. — Думаю: надо что-то делать! И я поняла, что если раз в год так "замуж выходить", можно неплохо зарабатывать!»

Но теперь все серьезно. По словам Голубкиной, она познакомилась с детьми возлюбленного и чувствует, что скоро станет замужней дамой. «Не успеешь оглянуться, как я с кастрюлей стою на кухне и с пылесосом», - сказала актриса.

Мария предпочитает не называть имя избранника, но недвусмысленно намекнула, что мужчина он солидный. «Обычно выходят замуж за принцев, по крайней мере, все хотят. Но в моем возрасте нужно выходить за короля», - подчеркнула артистка.

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Мария Голубкина рассказала о свадьбе-шутке. Актриса произвела фурор, появившись на красной дорожке ММКФ в свадебном наряде.

Максаковой предсказывают скорое замужество. Певице не грозит долгое одиночество.

Богатый муж: мечта и реальность. Есть два испытания счастливого брака - богатство и бедность

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 2 Нравится 17.06.2017 Теги: Мария Голубкина

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