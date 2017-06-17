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Дрю Бэрримор нашла любовь


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Сколько нужно времени, чтобы прийти в себя после развода? Дрю Бэрримор (Drew Barrymore) понадобился год. Довольно долгое время звезда винила себя в развале брака, но сейчас вполне оправилась. И по слухам, уже наслаждается новыми отношениями.

По данным таблоидов, голливудская актриса тайно встречается с главой компании Maesa Дэвидом Хатчинсоном (David Hutchinson). По наблюдениям светских обозревателей, Дрю отметила Хатчинсона в нескольких недавних постах в Insta, а инсайдер сообщил изданию New York Post, что у пары сложились не просто романтические, но достаточно серьезные отношения и влюбленные подумывают узаконить отношения.

Напомним, в прошлом году актриса оформила развод с Уиллом Копельманом (Will Kopelman), с которым прожила в браке четыре года. Жизнь пары, казалось, была вполне гармоничной, супруги растили двух дочерей.

В начале года Бэрримор признавалась, что она все еще не может прийти в себя после неудачи в третьем браке. На расспросы ведущего Энди Коэна, не встречается ли она с кем-нибудь, актриса заявила: «Нет. Ни с кем не встречаюсь. Я не готова. Я все еще в шоке (после разрыва)».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 17.06.2017 Теги: Дрю Бэрримор

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