Обама раскрыл пол двойни Бейонсе

Среди светских обозревателей переполох. Появились слухи о рождении двойни у звездной пары Бейонсе (Beyonce) и Джей-Зи (Jay Z). Представители артистов отмалчиваются, а тем временем бывший президент США Барак Обама (Barack Obama) обмолвился о том, что пара ждет девочек.

Джей-Зи стал первым рэпером, имя которого включено в Зал Славы авторов песен. Накануне в Нью-Йорке прошла торжественная церемония, и в ходе мероприятия транслировалось поздравительное видеообращение Обамы, политик обмолвился о том, что певец ожидает рождения дочерей.

Сам музыкант церемонию пропустил. По некоторым данным, в это время артист находился рядом с женой в Лос-Анджелесе - у Бейонсе якобы начались роды. По слухам, на свет появились мальчик и девочка. Но официального подтверждения пока нет.

Напомним, о беременности Бейонсе объявила в феврале, опубликовав эффектную откровенную фотосессию под названием «У меня три сердца» на своем сайте.

Звездная пара также воспитывает пятилетнюю дочь Блю Айви (Blue Ivy). Ранее певица рассказывала, что когда была беременна первенцем, испытывала целую гамму эмоций. «Это было потрясающе. Я чувствовала, что Бог дал мне шанс принимать участие в рождении самого настоящего чуда».

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Источник фото: Globallookpress.com