Журнал InStyle отметил запуск сайта диджитал-­вечеринкой

13 июня в ресторане Seven состоялась вечеринка, посвященная запуску сайта instyle.ru в партнерстве с Rambler&Co.

Мероприятие посетили Кристина Орбакайте, Эвелина Бледанс, Анастасия Задорожная, Алеся Кафельникова, Игорь Чапурин, Яна Рудковская, Алексей Чумаков, Алла Вербер, Наталья Лесниковская, Дина Немцова и многие другие.





























С возможностями нового сайта гости знакомились с помощью интерактивного стола и размещенных повсеместно iPad. Атмосферу диджитал-вечеринки подчеркивал специальный видеокорнер, где любой желающий мог создать свое 3D-видео для публикации в социальных сетях. Настроение вечера задавали зажигательный сет dj Vanya, выступление обаятельного Алексея Чумакова и летние напитки от Mondoro.

О дальнейших планах издания гости узнали из выступления главного редактора журнала InStyle Юрате Гураускайте и познакомились с главным редактором сайта instyle.ru Анной Булатовой.

Официальный запуск сайта произошел 10 апреля 2017 года. Технологическим партнером создания онлайн-версии журнала InStyle стал медиахолдинг Rambler&Co, а за контентную часть полностью отвечает команда InStyle.