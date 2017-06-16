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Журнал InStyle отметил запуск сайта диджитал-­вечеринкой


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13 июня в ресторане Seven состоялась вечеринка, посвященная запуску сайта instyle.ru в партнерстве с Rambler&Co.

Мероприятие посетили Кристина Орбакайте, Эвелина Бледанс, Анастасия Задорожная, Алеся Кафельникова, Игорь Чапурин, Яна Рудковская, Алексей Чумаков, Алла Вербер, Наталья Лесниковская, Дина Немцова и многие другие.

 
 
 

С возможностями нового сайта гости знакомились с помощью интерактивного стола и размещенных повсеместно iPad. Атмосферу диджитал-вечеринки подчеркивал специальный видеокорнер, где любой желающий мог создать свое 3D-видео для публикации в социальных сетях. Настроение вечера задавали зажигательный сет dj Vanya, выступление обаятельного Алексея Чумакова и летние напитки от Mondoro.

О дальнейших планах издания гости узнали из выступления главного редактора журнала InStyle Юрате Гураускайте и познакомились с главным редактором сайта instyle.ru Анной Булатовой.

Журнал InStyle отметил запуск сайта диджитал-вечеринкой

Официальный запуск сайта произошел 10 апреля 2017 года. Технологическим партнером создания онлайн-версии журнала InStyle стал медиахолдинг Rambler&Co, а за контентную часть полностью отвечает команда InStyle.



0 Не нравится 0 Нравится 16.06.2017 Теги: InStyle вечеринка

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