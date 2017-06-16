Гвинет Пэлтроу завязывает с кино

Поклонники Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) в расстройстве. В ближайшие пару лет мы не увидим актрису в кино. Об этом официально объявила сама звезда. Теперь у Гвинет другие приоритеты.

В последний раз Пэлтроу снялась в фильме «Мордекай» 2015 года, после чего сосредоточилась на собственном бизнес-проекте Goop. И теперь поняла, что кино ее на данный момент не особенно интересует. «У меня сложилась исключительно удачная актерская карьера, но я страстно желаю создавать собственный контент, заниматься отличными продуктами и руководить проектами», - заявила звезда в телешоу The Today Show.

По мнению Гвинет, ее портал Goop стал полноценным проектом и сейчас она планирует уделять большую часть времени и внимания именно ему. По словам актрисы, она не намерена полностью отказываться от съемок в кино, но предпочитает заниматься этим в свободное время и будет принимать предложения поработать «то там, то здесь».

Напомним, Пэлтроу представила лайфстайл-портал Goop в 2008 году. На сайте публикуются рекомендации по дизайну, рецепты, видео тренировок, а также различные советы женщинам. Недавно Гвинет обмолвилась, что некоторые советы на сайте считает «ерундой».

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Источник фото: Globallookpress.com