Кончаловский рассказал о жажде жизни

Андрей Кончаловский - мужчина сильный. В этом году кинематографист отметит 80-летие, но о пенсии он вовсе не думает. В жизни Андрея Сергеевича было много радостей, немало горя, невероятно успешные проекты и семейные трагедии. Но Кончаловский остается бодрым и энергичным, несмотря ни на что. Как ему это удается?

Четыре года назад в семье режиссера произошла трагедия: Кончаловский вместе с родными попал в аварию, и в результате ДТП его дочь Мария получила серьезную черепно-мозговую травму. Девочка до сих пор в коме, и Андрей Сергеевич предпочитает не обсуждать этот вопрос с прессой.

Однако в новом интервью кинематографист признал, что все испытания в жизни человека даются ему непросто. И главное - это желание победить, желание жить.

«Мне все-таки везет, везет по характеру. Есть замечательный философ Виктор Франкл, который написал уникальную вещь «Сказать жизни "Да!"». Это великая книга, которая меня многому научила. Научила тому, что в любой ситуации человек может найти смысл. Есть определенные смыслы, которые появились после того, как произошла трагедия с моей дочкой. И они движут мной сегодня. Мне еще хочется иметь очень много желаний. Разных. Это все называется жажда жизни», - сказал Кончаловский изданию «Российская газета».

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Источник фото: Globallookpress.com