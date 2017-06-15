 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кончаловский рассказал о жажде жизни


0 0

Андрей Кончаловский - мужчина сильный. В этом году кинематографист отметит 80-летие, но о пенсии он вовсе не думает. В жизни Андрея Сергеевича было много радостей, немало горя, невероятно успешные проекты и семейные трагедии. Но Кончаловский остается бодрым и энергичным, несмотря ни на что. Как ему это удается?

Четыре года назад в семье режиссера произошла трагедия: Кончаловский вместе с родными попал в аварию, и в результате ДТП его дочь Мария получила серьезную черепно-мозговую травму. Девочка до сих пор в коме, и Андрей Сергеевич предпочитает не обсуждать этот вопрос с прессой.

Однако в новом интервью кинематографист признал, что все испытания в жизни человека даются ему непросто. И главное - это желание победить, желание жить.

«Мне все-таки везет, везет по характеру. Есть замечательный философ Виктор Франкл, который написал уникальную вещь «Сказать жизни "Да!"». Это великая книга, которая меня многому научила. Научила тому, что в любой ситуации человек может найти смысл. Есть определенные смыслы, которые появились после того, как произошла трагедия с моей дочкой. И они движут мной сегодня. Мне еще хочется иметь очень много желаний. Разных. Это все называется жажда жизни», - сказал Кончаловский изданию «Российская газета».

Ранее мы писали:

Пугачева и Навка оценили «Рай». В Москве прошла премьера  фильма Кончаловского.

Андрей Кончаловский отказывается номинироваться на «Оскар». У кинематографиста есть несколько серьезных причин.

Андрей Кончаловский назван самым стильным мужчиной России. Редакция GQ особо отметила режиссера. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 15.06.2017 Теги: андрей кончаловский

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору