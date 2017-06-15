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Анисина ищет защиты у Путина


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Марина Анисина переживает не самый легкий период в жизни. По словам мужа фигуристки Никиты Джигурды, недавно Марина потеряла ребенка. И произошло это после скандального разбирательства с представителями популярного телешоу. И скандал не утихает. Дошло до того, что Анисина решила обратиться к Владимиру Путину.

Марина опубликовала в соцсетях письмо к президенту с просьбой защитить ее от преследований представителей СМИ. «Гламурные адвокаты, редакторы ток-шоу, сплетники и кликуши упорно тиражируют оскорбительные поклепы в адрес моей семьи. Нам неоднократно угрожали и шантажировали, говоря, что если мы не придем на съемки программ о нашей жизни, то на нас выльют еще больше информационных помоев», - пишет спортсменка.

Она подчеркивает, что сама в свое время оказалась жертвой пранкстеров. А теперь разбирательства с редакторами шоу «Пусть говорят» привели к тому, что несколько фирм отказались от сотрудничества с Анисиной и Джигурдой. «Я прошу Вас, Владимир Владимирович, остановить беспредел. Прошу остановить травлю со стороны редакторов ток-шоу и акул шоу-бизнеса, мстящих нам за наше нежелание играть по их бесчестным циничным правилам. По-женски молю Вас о помощи, как мать двоих маленьких детей, боготворящих своего отца. Я верю в Ваше мужское благородство!» - пишет звезда.

Напомним, сегодня, 15 июня, состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой россияне могут задать вопросы президенту.

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Никита Джигурда знает, как обрадовать женщину. Скандальный бард решил поделиться опытом. 

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0 Не нравится 0 Нравится 15.06.2017 Теги: марина анисина

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