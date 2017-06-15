Анисина ищет защиты у Путина
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Марина Анисина переживает не самый легкий период в жизни. По словам мужа фигуристки Никиты Джигурды, недавно Марина потеряла ребенка. И произошло это после скандального разбирательства с представителями популярного телешоу. И скандал не утихает. Дошло до того, что Анисина решила обратиться к Владимиру Путину.
Марина опубликовала в соцсетях письмо к президенту с просьбой защитить ее от преследований представителей СМИ. «Гламурные адвокаты, редакторы ток-шоу, сплетники и кликуши упорно тиражируют оскорбительные поклепы в адрес моей семьи. Нам неоднократно угрожали и шантажировали, говоря, что если мы не придем на съемки программ о нашей жизни, то на нас выльют еще больше информационных помоев», - пишет спортсменка.
Она подчеркивает, что сама в свое время оказалась жертвой пранкстеров. А теперь разбирательства с редакторами шоу «Пусть говорят» привели к тому, что несколько фирм отказались от сотрудничества с Анисиной и Джигурдой. «Я прошу Вас, Владимир Владимирович, остановить беспредел. Прошу остановить травлю со стороны редакторов ток-шоу и акул шоу-бизнеса, мстящих нам за наше нежелание играть по их бесчестным циничным правилам. По-женски молю Вас о помощи, как мать двоих маленьких детей, боготворящих своего отца. Я верю в Ваше мужское благородство!» - пишет звезда.
Напомним, сегодня, 15 июня, состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой россияне могут задать вопросы президенту.
Ранее мы писали:Никита Джигурда знает, как обрадовать женщину. Скандальный бард решил поделиться опытом.
Почему Анисина подала на развод? Жорин обмолвился о проблемах с психикой Джигурды.Джигурде обещан обряд экзорцизма. Бард скандалит с адвокатом жены.
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Обсуждение 14
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ПрелестьОни живут свою жизнь. Мне лично никак не мешают. Чего так вокруг них волнения возникают. Не понимаю. Написала и написала. Миллионы писем шлют Путину каждый день. Ничего.
15.06.17 16:28
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ОксиБатюшки! Сначала поток дешевой лести , а потом....Ну как открыли кошелечек и посчитали сколько бабла заработали на всех этих ток шоу.Уж все если так плохо пожертвуйте всем тем что " насильственно" заработали на хосписы и дома престарелых Никто ничего уже не делает и деньги гребут на скандале... Берега потеряли серьезно..... Два сапога пара. Муж скот ей под стать....Больше бреда....
15.06.17 13:28
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ХанумаБездарный, безграмотный пиар. И что самое смешное - просто сходить на прием в прокурору. Написать заявление. А учитывая их "эффектность", возможно, нормальные люди в очереди пропустят их первыми, дабы не создавать столько шума. А как прекрасно это - ".. посмотрела в ваши глаза..." - не иначе Письмо Татьяны на ночь читают. Эх. Деньги есть - можно и судиться за клевету, это раз. А два - на отказ в возбуждении - тоже судиться. Если есть состав.
15.06.17 12:37
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СимаПросчитала предыдущую статью про мистерии и крики. Серьезное ку ку. Как они нашли друг друга так удачно. И как, после того что вывернули на изнанку свою жизнь и продолжают это делать, как хватает ума обращаться за помощью к президенту?
15.06.17 11:23
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СимаРехнулись не иначе
15.06.17 11:13
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Да не ходите вы на эти ток-шоу , всё и заглохнет. А то , сами же таскаются с канала на канал , а потом вопят , что их одолели . А Путину прям больше нечем заняться, кроме как Анисину "спасать".
15.06.17 10:29
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Совсем уже берега потеряли.
15.06.17 10:16