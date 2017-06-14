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Влад Кадони рассказал о травле Новоселовой


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В Сети продолжается бурное обсуждение трагической смерти участницы «Битвы экстрасенсов» Илоны Новоселовой. Следователи пока не обнаружили ничего криминального, а тем временем некоторые поклонники девушки полагают, что не обошлось без вмешательства темных сил. Ведущий Влад Кадони, достаточно хорошо знавший Илону, полагает, что девушку действительно подталкивали к смерти. Но вовсе не темные силы.

Несколько лет назад Новоселова оказалась в центре скандала. Появилась информация о том, что в подростковом возрасте девушке якобы была проведена операция по смене пола. Илона не один раз опровергала подобные сплетни.

Затем поползли сплетни о том, что девушка мошенничает с магическими ритуалами с целью материальной выгоды. Вдобавок ко всему в последнее время у Новоселовой не складывались отношения с любимым человеком.

По словам Кадони, в последнее время девушка жила словно в аду. «У нее начались серьезные проблемы, даже проблемы с личной жизнью понятны. Видимо, у нее в глубине сидело, что если не он, то никто больше. Илона очень сильно боялась одиночества. Плюс она очень многое пережила, вдобавок ко всему ее профессия, в которой она очень много себе позволяла. Все это привело к такому итогу. Мне очень жаль», - рассказал Влад.

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0 Не нравится 0 Нравится 14.06.2017 Теги: влад кадони

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