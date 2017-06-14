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Новоселова знала о своей смерти?


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Полиция проводит расследование обстоятельств гибели экстрасенса Илоны Новоселовой. Пока следствие придерживается версии о трагической случайности. Тем временем поклонники девушки полагают, что Илона предвидела свою кончину.

Тело Новоселовой было обнаружено вчера около стоматологической клиники у дома на шоссе Энтузиастов. На данный момент известно, что незадолго до трагедии девушка поссорилась с возлюбленным, позвонила своей матери и попросила ее приехать.

«Выпив вечером алкоголь в компании своего молодого человека, девушка повздорила с ним и в шутку забралась на ограждение балкона, чтобы напугать мужчину. Но не удержалась и сорвалась вниз», — цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Тем временем поклонники обратили внимание, на последнюю публикацию Новоселовой в Insta - фото черепа. По мнению некоторых, Илона предвидела свою смерть. Скептично настроенные пользователи обратили внимание на то, что снимок размещен два года назад и это всего лишь совпадение.

Есть также предположение, что смерть девушки связана с оккультными ритуалами. «Ее забрали....13 числа умереть в 29 лет... Врата открылись и забрали», «Она пошла на самоубийство, так как знала, что сегодня ее день смерти... Будущее, может, и меняется... Но если так суждено, ничего не поделаешь».

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0 Не нравится 0 Нравится 14.06.2017 Теги: битва экстрасенсов

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