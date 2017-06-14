Бондарчук и Андреева намекнули на помолвку

Федор Бондарчук и Паулина Андреева снова стали самой яркой парой кинофестиваля «Кинотавр». Влюбленные тайно прилетели в Сочи на днях и сейчас почти не расстаются. Более того, журналисты заметили на правой руке актрисы шикарное кольцо. И восприняли это как прозрачный намек.

Публикация от 7Дней.ru | Всё о звёздах (@7days_ru) Июн 13 2017 в 4:56 PDT

Вчера Федор и Паулина блеснули на вечеринке журнала L'Officiel Russia в честь закрытия «Кинотавра». Андреева получила специальную награду от журнала как лучшая актриса. Однако журналистов больше заинтересовало ювелирное украшение на безымянном пальце девушки - кольцо с крупным сапфиром. Люди осведомленные прекрасно помнят, что похожее кольцо было в свое время преподнесено герцогине Кембриджской в честь помолвки.

Сами артисты пока не спешат делать официальное объявление, но, по мнению светских обозревателей, подобный ход можно расценивать как недвусмысленный намек на подготовку пары к свадьбе.

Публикация от PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) Июн 14 2017 в 2:38 PDT

Напомним, в прошлом году Бондарчук и Андреева дебютировали на красной дорожке «Кинотавра» как пара. Как недавно призналась Паулина, тогда для нее это стало серьезным испытанием. «Я моментально оказалась бесталанной актрисой, выяснилось, что у меня масса физических недостатков: всех резко взбудоражила форма моих ушей, например, экстрасенсы в интернете стали массово предсказывать нам будущее, бабки-гадалки, астрологи, хироманты, мистики всех сортов — никто не остался в стороне».

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Федор Бондарчук и Паулина Андреева не расстаются. Звезды даже снимаются вместе.

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