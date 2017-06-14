 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бондарчук и Андреева намекнули на помолвку


0 0

Федор Бондарчук и Паулина Андреева снова стали самой яркой парой кинофестиваля «Кинотавр». Влюбленные тайно прилетели в Сочи на днях и сейчас почти не расстаются. Более того, журналисты заметили на правой руке актрисы шикарное кольцо. И восприняли это как прозрачный намек.

Вчера Федор и Паулина блеснули на вечеринке журнала L'Officiel Russia в честь закрытия «Кинотавра». Андреева получила специальную награду от журнала как лучшая актриса. Однако журналистов больше заинтересовало ювелирное украшение на безымянном пальце девушки - кольцо с крупным сапфиром. Люди осведомленные прекрасно помнят, что похожее кольцо было в свое время преподнесено герцогине Кембриджской в честь помолвки.

Сами артисты пока не спешат делать официальное объявление, но, по мнению светских обозревателей, подобный ход можно расценивать как недвусмысленный намек на подготовку пары к свадьбе.

Напомним, в прошлом году Бондарчук и Андреева дебютировали на красной дорожке «Кинотавра» как пара. Как недавно призналась Паулина, тогда для нее это стало серьезным испытанием. «Я моментально оказалась бесталанной актрисой, выяснилось, что у меня масса физических недостатков: всех резко взбудоражила форма моих ушей, например, экстрасенсы в интернете стали массово предсказывать нам будущее, бабки-гадалки, астрологи, хироманты, мистики всех сортов — никто не остался в стороне».

Ранее мы писали:

Бондарчук рассказал, как начался роман с Андреевой. Кинематографист решился на откровенное признание.​

Федор Бондарчук и Паулина Андреева не расстаются. Звезды даже снимаются вместе. 

Почему Бондарчук отложил свадьбу? Паулина Андреева не хочет привлекать внимание. 



0 Не нравится 0 Нравится 14.06.2017 Теги: федор бондарчук

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору