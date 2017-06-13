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Эль Макферсон разводится с миллиардером


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Топ-модель Эль Макферсон (Elle Macpherson) может быть идеальным примером красивой женщины 50+. Но в личной жизни звезде все же не везет. По слухам, Эль расстается с супругом, миллиардером Джеффом Соффером (Jeff Soffer).

 
 
 

Как рапортует Page Six, отношения 53-летней модели и влиятельного девелопера недвижимости закончены. По словам инсайдера, Эль оставила семейный особняк в Майами и сейчас ищет подходящие апартаменты. Одной из главных причин разрыва стали дошедшие до Макферсон сплетни об измене. Причем сам Соффер якобы уверяет, что все это глупые слухи и выдумки недоброжелателей.

Представители пары пока воздерживаются от комментариев.

Как напоминают таблоиды, модель начала встречаться с миллиардером (состояние мужчины оценивается в 4,2 млрд долларов) в 2009 году. В марте 2013 года пара сообщила о помолвке, в июле сыграла свадьбу на одном из курортов Фиджи.

Ранее Эль была замужем за французским фотографом Жилем Бенсимоном (Gilles Bensimon). Пара прожила вместе три года. Модель также состояла в отношениях со швейцарским финансистом Арпадом Бюссоном (Arpad Busson) и подарила ему двух сыновей.

Ранее мы писали:

Эль Макферсон: «Женская красота зависит от настроения». По наблюдению звезды, когда женщина сама не уверена в себе, ее воспринимают как некрасивую.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 13.06.2017 Теги: Эль Макферсон

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