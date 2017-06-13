Бондарчук и Андреева закроют «Кинотавр»

В прошлом году они устроили сенсацию на «Кинотавре», выйдя вместе на красную дорожку. И похоже, Федор Бондарчук и Паулина Андреева не прочь еще раз сделать «хайп». Вопреки традиции Бондарчук не присутствовал на открытии популярного кинофестиваля, но готовится с шиком закрыть кинофорум.

Публикация от ⭐️secrety_zvezd⭐️ (@secrety_zvezd) Апр 21 2017 в 4:01 PDT

Обычно Бондарчук развлекается в Сочи на всем протяжении кинофестиваля. В этот раз солнцем, морем и новыми работами российских режиссеров наслаждалась бывшая супруга кинематографиста Светлана. Федор Сергеевич с невестой приехал на мероприятие только на днях.

Вчера пара появилась на звездной вечеринке «Surprise Party. Роза Шале» на пляже гранд-отеля «Жемчужина». Причем появилась неожиданно, в компании с режиссером Молочниковым, Ксенией Собчак и Максимом Виторганом.

А сегодня у влюбленных большая премьера - Бондарчук и Андреева представят картину Молочникова «Мифы», которая считается одним из лидеров основного конкурса. Лента закрывает конкурсную программу 28-го фестиваля «Кинотавр». В среду же звезды блеснут на церемонии закрытия фестиваля, и не исключено, что пара получит одну из главных наград кинофорума.

Ранее мы писали:

Федор Бондарчук и Паулина Андреева не расстаются. Звезды даже снимаются вместе.

Бондарчук и Андреева показали нежность. Пара не скрывает чувств.

Почему Бондарчук отложил свадьбу? Паулина Андреева не хочет привлекать внимание.