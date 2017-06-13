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Бондарчук и Андреева закроют «Кинотавр»


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В прошлом году они устроили сенсацию на «Кинотавре», выйдя вместе на красную дорожку. И похоже, Федор Бондарчук и Паулина Андреева не прочь еще раз сделать «хайп». Вопреки традиции Бондарчук не присутствовал на открытии популярного кинофестиваля, но готовится с шиком закрыть кинофорум.

Обычно Бондарчук развлекается в Сочи на всем протяжении кинофестиваля. В этот раз солнцем, морем и новыми работами российских режиссеров наслаждалась бывшая супруга кинематографиста Светлана. Федор Сергеевич с невестой приехал на мероприятие только на днях.

Вчера пара появилась на звездной вечеринке «Surprise Party. Роза Шале» на пляже гранд-отеля «Жемчужина». Причем появилась неожиданно, в компании с режиссером Молочниковым, Ксенией Собчак и Максимом Виторганом.

А сегодня у влюбленных большая премьера - Бондарчук и Андреева представят картину Молочникова «Мифы», которая считается одним из лидеров основного конкурса. Лента закрывает конкурсную программу 28-го фестиваля «Кинотавр». В среду же звезды блеснут на церемонии закрытия фестиваля, и не исключено, что пара получит одну из главных наград кинофорума.

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0 Не нравится 0 Нравится 13.06.2017 Теги: федор бондарчук

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