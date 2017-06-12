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Мелания Трамп переехала в Белый дом


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Она долго медлила и психически сопротивлялась. Но надо так надо. На выходных первая леди США Мелания Трамп (Melania Trump) все-таки переехала в Белый дом с сыном Бэрроном.

Дональд Трамп в Белом доме уже почти полгода, Мелания же предпочитала не торопиться присоединяться к мужу. Дело в том, что комфорт сына для миссис Трамп важнее всего, и ей не хотелось, чтобы Бэррону пришлось оставить его частную школу, расположенную в Верхнем Вест-Сайде, Нью-Йорк.

Но теперь во время летних каникул Мелания с мальчиком переехала в Вашингтон, и миссис Трамп старается быть оптимисткой. Первая леди опубликовала в своем Twitter снимок из Белого дома и написала: «С нетерпением жду воспоминаний, которые у нас появятся в нашем новом доме!»

Ранее источник из окружения миссис Трамп сообщил Vanity Fair, что Мелании не интересны обязанности первой леди. На приемах она скучает и даже пытается игнорировать «новую реальность», в которой она должна выступать одним из лиц США. «Политические амбиции ей чужды. Главное для Мелании - воспитание и забота о сыне. Она мечтает о жизни, в которой она будет спокойно проводить время в роскошном особняке за занятиями пилатесом и чтением модных журналов», — цитировало издание инсайдера.

Ранее мы писали:

Мелании Трамп скучно быть первой леди. Даму не увлекает политика.

Мелания Трамп: «Для меня большая честь служить этой стране». Первый твит первой леди США.

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается. 



1 Не нравится 2 Нравится 12.06.2017 Теги: Мелания Трамп

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