Панин сосредоточится на порно

Алексей Панин - мужчина скандальный. Но есть у него предпринимательская жилка. На днях в Сети появилось несколько пикантных роликов с участием актера, разгорелся скандал. Сначала Алексей пытался оправдаться, а теперь решил сделать на этом деньги.

Прогулки по улицам в женском белье, оргии, чрезмерная любовь к животным... У Панина весьма богатая коллекция откровенных видео. И теперь актер задумался, как на этом заработать.

«Надо открыть на Youtube платный закрытый канал. Будем снимать не серьезное, а занимательное порно. И не нужны мне никакие режиссеры!» - заявил актер Национальной службе новостей.

По словам Алексея, он вовсе не чувствует дискомфорта, обнажаясь перед камерой. «Что касается порно – в таких фильмах, как «Калигула» с Малкольмом Макдауэллом, я бы, конечно, снялся. Как можно снять все безумство этого дворца, не снимая крупным планом половые акты?! Если половина населения нашей страны посмотрит «120 дней Содома» Пазолини, то они чокнутся. Тут даже у меня нервы не всегда выдерживают. Чтобы сниматься в таком кино – ты должен быть гением. Но сниматься в обычном порно я пока не хочу», - пояснил артист.

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Источник фото: Globallookpress.com