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Юлия Ковальчук представила горячее видео


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Наконец, наступило нормальное лето! А еще сегодня пятница, и можно подумать о том, как повеселее провести вечер. Как насчет зажигательных танцев в стиле латинос? Юлия Ковальчук как раз весьма кстати представила подходящий клип.

Ковальчук выпустила очень летний, очень позитивный ролик на песню «Потанцуй». Сюжет у видео незатейливый, зато хореография вполне мотивирующая. Режиссером выступил Евгений Курицын, съемки проводились в Барселоне. Причем в Испании, как говорит Юлия, съемочная группа оказалась случайно.

«Когда-нибудь я расскажу вам историю, как в итоге мы оказались в Барселоне на съемках этого клипа, но, поверьте, начиналось все совсем в другом месте! Именно в эти два дня была та погода, которую мы планировали. На следующий день после съемок уже затянуло тучками, и был дождик. Честно говоря, мы несказанно рады тому, что успели снять в эти два дня».

Певица надеется, что просмотр ролика даст всем зрителям заряд позитива. Иначе просто быть не может. «Потому что Барселона город улыбающихся и счастливых, вечно танцующих людей. Поэтому не зря к треку «Потанцуй» мы решили добавить испанской харизмы и испанского характера», - подчеркивает артистка.

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1 Не нравится 0 Нравится 09.06.2017 Теги: Юлия Ковальчук

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