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У Куценко родилась третья дочь


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Коллеги и поклонники спешат поздравить Гошу Куценко. По данным прессы, артист стал папой в третий раз. И снова у звезды родилась дочь.

О беременности супруги Гоши Ирины Скриниченко стало известно несколько месяцев назад. А в мае, на вечеринке по случаю своего юбилея, Гоша обмолвился о том, что надеется на рождение сына.

Но теперь стало ясно, что Куценко - «ювелир». Жена подарила артисту дочь, девочку назвали Светланой. «Старость? Не! Радость! Этот день навсегда теперь со мной!» — написал артист в соцсетях. Счастливого папу уже поздравили многие коллеги, причем в первых рядах оказалась Юлия Меньшова, поздравившая Гошу с «днем рождения еще одного ангела».

Напомним, Куценко с женой уже растит трехлетнюю дочь Евгению. Девочка уже дебютировала как актриса - в одном из папиных клипов она сыграла космонавта. У артиста также есть взрослая дочь Полина, рожденная в гражданском браке с Марией Порошиной.

По словам артиста, радость отцовства он понял только после рождения второй дочери. «Живу новой жизнью и втягиваюсь в нее все сильнее и сильнее. Как в воронку счастья что ли! <...>. Я понял, что такое дети: это снежинка, которая полетела с горы и по дороге превратилась в снежный ком».

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0 Не нравится 0 Нравится 08.06.2017 Теги: Гоша Куценко

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