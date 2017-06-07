 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кто пытается уничтожить Алексея Панина?


0 1

Давно не было слышно о скандалах с участием Алексея Панина. Сам актер старается держать себя в руках и быть хорошим папой. Но недоброжелатели решили напомнить о нехорошей репутации артиста.

На днях в Сети появилось крайне пикантное видео Панина. В ролике актер разгуливает по улицам Ульяновска в женском нижнем белье и с ошейником, демонстративно занимается онанизмом. Публика в шоке, а сам Алексей заявил, что не понимает, как его личное видео попало в Сеть.

По словам актера, это была шутка. «Это абсолютный стеб, мы дурачились. Да, в этот момент мы выпивали, поэтому лично мне смотреть это видео неприятно. Я не хочу смотреть на себя в том состоянии, которое сейчас от меня далеко. Я живу совершенно другой жизнью. Я не пью!» - заявил артист Life.

Теперь в Сети появилось откровенно порнографическое видео с участием актера, некоей девушки и некоего мужчины. По единодушному мнению публики, новый ролик - гораздо противнее предыдущего. Некоторые даже сравнивают Панина с животным и желают ему поскорее «отправиться в мир иной». Нашлись даже те, кто обещает награду за освобождение этого мира от Панина.

Ранее мы писали:

Алексей Панин: «Если скандалю, то по делу». По мнению актера, он гневается только по серьезным причинам. 

Алексей Панин: «Ребенку нужны папа и мама». Актер старается создать благоприятные условия для дочери. 

Панина обвиняют в манипулировании дочерью. Мать девочки продолжает борьбу. 


1 Не нравится 0 Нравится 07.06.2017 Теги: Алексей Панин

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 4  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору