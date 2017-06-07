Кто пытается уничтожить Алексея Панина?

Давно не было слышно о скандалах с участием Алексея Панина. Сам актер старается держать себя в руках и быть хорошим папой. Но недоброжелатели решили напомнить о нехорошей репутации артиста.

На днях в Сети появилось крайне пикантное видео Панина. В ролике актер разгуливает по улицам Ульяновска в женском нижнем белье и с ошейником, демонстративно занимается онанизмом. Публика в шоке, а сам Алексей заявил, что не понимает, как его личное видео попало в Сеть.

По словам актера, это была шутка. «Это абсолютный стеб, мы дурачились. Да, в этот момент мы выпивали, поэтому лично мне смотреть это видео неприятно. Я не хочу смотреть на себя в том состоянии, которое сейчас от меня далеко. Я живу совершенно другой жизнью. Я не пью!» - заявил артист Life.

Теперь в Сети появилось откровенно порнографическое видео с участием актера, некоей девушки и некоего мужчины. По единодушному мнению публики, новый ролик - гораздо противнее предыдущего. Некоторые даже сравнивают Панина с животным и желают ему поскорее «отправиться в мир иной». Нашлись даже те, кто обещает награду за освобождение этого мира от Панина.

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