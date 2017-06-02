Серьги с топазом — теплый подарок для самых любимых

Топаз нравится многим женщинам. Украшения с ним подходят как юным девушкам, так и зрелым дамам. Первый камень был найден матросами, которые потерпели кораблекрушение на острове Топазос в акватории Красного моря. Но самые большие залежи этого минерала были обнаружены на Урале, этот край и стал мировой столицей топазов. По месту залежей и за красоту камень часто называют «сибирским алмазом». В переводе с санскрита название самоцвета означает «теплый».

Выбрать и сделать заказ на серьги с топазом в Gold24 — это идеальный вариант для тех, кто хочет сделать незабываемый и по-настоящему теплый подарок для своей любимой женщины.

Свойства топаза

Основным цветом этого минерала считается голубой. Таким знают и любят камень миллионы его поклонников во всем мире. Также можно найти украшения с желтым, зеленым и коричневым топазом. Но мало кто знает, что в природе встречаются образцы розовой, фиолетовой и даже малиновой расцветки. Такие камни очень редкие, поэтому цена на них в десятки раз выше, чем не голубой топаз.

В Европе много столетий топаз является амулетом моряков. Считается, что он не только защищает от бурь и штормов, но и помогает найти верную дорогу в бескрайнем океане. Топаз желтого цвета ценится на Востоке, где его называют камнем духовного просветления. В Индии особой популярностью пользуются редкие красные минералы, которые помогают бороться с депрессией и унынием.

Золотые серьги с топазом из Gold24.ru — не только красивое украшение. Это талисман верности, крепкой семьи и чистоты мыслей.

В народе шестнадцатилетняя годовщина свадьбы называется топазовой. Хорошим знаком считается сделать подарок с этим камнем своей второй половине.







Как ухаживать за драгоценным камнем

Чтобы сережки с топазом прослужили долго, нужно соблюдать несколько простых правил:

Избегать попадания на камень прямых солнечных лучей. Топаз при ярком свете становится бледнее и теряет свою ценность. Поэтому не стоит надевать украшения с этим минералом на пляж или на пикник в солнечный летний день.

Снимать украшение при физических нагрузках: топаз — хрупкий минерал, поэтому если вы планируете идти в спортзал или делать генеральную уборку, то украшение с этим камнем лучше оставить в шкатулке.

Регулярно чистить минерал: для этого подойдет мыльный раствор и мягкая зубная щетка. После процедуры необходимо промыть камень под проточной водой и тщательно вытереть его салфеткой.



Публикуется на правах рекламы