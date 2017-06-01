Эдуард Успенский просит не беспокоиться за него

Известный писатель Эдуард Успенский уже несколько лет борется с онкологией. Недавно стало известно о госпитализации. Журналисты переполошились. Но Эдуард Николаевич уверяет, что серьезных поводов для беспокойства нет.

Рак у известного писателя был диагностирован пять лет назад. Но Успенский не стал отчаиваться. Он тщательно следит за состоянием здоровья, есть данные о перенесенной операции. Сейчас Эдуард Николаевич регулярно проходит медосмотр и говорит, что в принципе чувствует себя неплохо.

«Последние три года я через месяц хожу по больницам: из одной в другую. Но никто не беспокоился. Это обычное явление, без серьезных недомоганий, — сказал Успенский журналистам Starhit. — А все взбесились: звонят и звонят. Успокойте народ! О моем здоровье, как о здоровье Ленина, сообщают по радио: то все молчали, а теперь взбесились».

Напомним, Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске Московской области. В 1961 году окончил Московский авиационный институт. Широко известен как автор детских книг, а также как сценарист. Произведения писателя переведены более чем на 25 языков, его книги выходили в Финляндии, Голландии, США.

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Источник фото: Globallookpress.com