Соколовский и Дакота ждут первенца

Звездная пара Влад Соколовский - Рита Дакота готовится к пополнению. Как официально заявили артисты, малыш появится на свет в конце года. Пол ребенка пара не сообщает, зато с гордостью говорит о том, что первенец был зачат на Бали.

Публикация от RITA DAKOTA (@ritadakota) Май 31 2017 в 6:59 PDT

Влад и Рита вместе довольно давно. Они познакомились 10 лет назад на «Фабрике звезд», два года назад сыграли свадьбу. По словам Дакоты, она давно задумывалась о наследнике. «Это нормальное развитие отношений любой здоровой пары», - говорит артистка.

Рита также опубликовала фото и написала в Insta: «Когда больше не скрывается. Я правда сделала все, что смогла. Попозже напишу отдельный пост на тему "333 оригинальных способа не запалиться, или каааак желтая пресса блин-таки пробралась ко мне прямо в матку?!", а пока впервые разрешаю официально поздравлять всем, кто "так и знал"».

Соколовский же поделился подробностями. По словам Влада, малыш был зачат во время отдыха на Бали. «В наш первый приезд на Бали я сделал предложение, во второй раз на Бали мы уже были мужем и женой, в третий — заделали ребеночка, а в следующем году, получается, мы уже со слингом будем», - сказал певец в интервью ОК!

Первенец пары появится на свет в конце ноября - начале декабря.

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