Бейонсе готова к родам

Уже совсем скоро в звездной семье R&B-дивы Бейонсе Ноулз (Beyoncé Knowles) произойдет пополнение. Певица к этому готова, ее дочь Блю Айви (Blue Ivy) тоже. И сегодня артистка опубликовала в соцсетях фото с недвусмысленным намеком.

На снимке беременная звезда держит пятилетнюю дочь на руках. Можно только восхищаться силой и смелостью Бейонсе, а также ее любовью к девочке. Снимок подписан лаконично: «Мы».

Уже совсем скоро певица родит двойню, правда, пол детей пока не сообщается. По словам матери звезды Тины, в семье будут рады и мальчикам, и девочкам. «Сейчас Бейонсе отлично справляется с ролью матери. Она готова к рождению детей. Мы все счастливы, что дал нам Бог. Это благословение. Я сама так волнуюсь», - рассказала женщина в интервью Entertainment Tonight. Кстати, отец Бейонсе недавно якобы проболтался, что малыши появятся на свет уже на этой неделе.

Напомним, Бейонсе состоит в браке с музыкантом Jay-Z с 2008 года. Недавно пара была признана одной из самых богатых в американской музыкальной индустрии. О беременности артистки было объявлено в феврале. Тогда звезда опубликовала эффектную откровенную фотосессию под названием «У меня три сердца» на своем сайте.

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