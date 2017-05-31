Марина Анисина потеряла ребенка

Звездная пара Анисина - Джигурда недавно ввязалась в войну с редакторами одного из телеканалов. К несчастью, миром конфликт решить не удалось, более того, для Марины скандал оказался слишком сильным стрессом.

Фигуристка написала в соцсетях о том, что по состоянию здоровья не смогла вылететь в Париж и что пережила серьезное потрясение, в то время как Никита пытался защитить ее от нападок редакторов. «Он защищал меня корректно, требуя исполнить предварительные договоренности. Я расскажу со временем, какой стресс пережила и как эта провокация отразилась на моей беременности».

По словам Марины, Джигурда не спал несколько ночей, проводя мистерии. И что сильный ураган на днях, прошедший по Москве, - символический. «Когда-нибудь расскажу подробнее то, что для многих людей пока не доступно для понимания... Знаю одно — мы победили, несмотря на клевету и ложь в адрес нашей нестандартной семьи», — пишет спортсменка.

Тем временем сам бард сообщил о том, что его любимая потеряла ребенка. «Я две ночи не спал, я молился, я орал, потому что они все время беспредельничают… У Марины случился выкидыш, о чем я боюсь даже заявлять. Марина написала в Instagram пост, намекая об этом. Два дня пролежала в лежку в шоке, потому что слышала матюки, слышала оскорбления в мой адрес, угрозы. Они всех остальных ломают через колено, но на нас поймали кармический бумеранг», — сказал Никита журналистам «Комсомольской правды».

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