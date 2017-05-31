Марина Анисина потеряла ребенка
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Звездная пара Анисина - Джигурда недавно ввязалась в войну с редакторами одного из телеканалов. К несчастью, миром конфликт решить не удалось, более того, для Марины скандал оказался слишком сильным стрессом.
Фигуристка написала в соцсетях о том, что по состоянию здоровья не смогла вылететь в Париж и что пережила серьезное потрясение, в то время как Никита пытался защитить ее от нападок редакторов. «Он защищал меня корректно, требуя исполнить предварительные договоренности. Я расскажу со временем, какой стресс пережила и как эта провокация отразилась на моей беременности».
По словам Марины, Джигурда не спал несколько ночей, проводя мистерии. И что сильный ураган на днях, прошедший по Москве, - символический. «Когда-нибудь расскажу подробнее то, что для многих людей пока не доступно для понимания... Знаю одно — мы победили, несмотря на клевету и ложь в адрес нашей нестандартной семьи», — пишет спортсменка.
Тем временем сам бард сообщил о том, что его любимая потеряла ребенка. «Я две ночи не спал, я молился, я орал, потому что они все время беспредельничают… У Марины случился выкидыш, о чем я боюсь даже заявлять. Марина написала в Instagram пост, намекая об этом. Два дня пролежала в лежку в шоке, потому что слышала матюки, слышала оскорбления в мой адрес, угрозы. Они всех остальных ломают через колено, но на нас поймали кармический бумеранг», — сказал Никита журналистам «Комсомольской правды».
Ранее мы писали:Никита Джигурда знает, как обрадовать женщину. Скандальный бард решил поделиться опытом.
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Обсуждение 10
Лучшие комментарии
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50/50всё на продажу, ну всё. лицемерные лживые извращенцы
31.05.17 09:13 Контекст комментария
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Micha PiterНеадекватное семейство.
31.05.17 09:21 Контекст комментария
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Зря ходили по ток-шоу и зря Джигурда устраивал эти цирки. Сошлись, ваше дело, собрали своё семейство и уехали от злых мнений и языков подальше. Но Джигурда же 5 миллионов заработал на своих рассказах, чему удивляться. Теперь будут еще 2 года рассказывать как злая общественность погубила их ребёнка.
31.05.17 09:35 Контекст комментария
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НетуникаА может быть, выкидыш случился из за того, что ОН орал 2 дня, а ей нужен был покой???
31.05.17 10:33 Контекст комментария
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тогожемненияуроды и паяцы, ничем не гнушаются, лишь бы пропиариться
31.05.17 11:21 Контекст комментария
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Marana VilniusТак вот откуда ураган, оказывается, - Джигурда намистерил. Неадекваты оба.
31.05.17 15:13
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ПрелестьДа, злых людей очень много орало в их адрес. Надеюсь,поймут что супругов и детей не надо всем показывать. Они не должны страдать за других.
31.05.17 14:38
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КсюКакая то это все таки жвачка " Сексуально гинекологическая сага " семьи Джинурды...... Вперед , на экраны , дикари с взрослыми приписками. Мы уже все посмотрели и как вы секитесь и как вы рожаете и как устроена Анисина изнутри..как Джигурда имеет беспомощную женщину .Теперь нас будут бомбить деталями выкидыша Ужас какой то!!! Идет хватит о них публиковать!
31.05.17 13:11
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ОльгаПроводил мистерии))) лишь бы не работать)
31.05.17 11:03
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Катяне было ребенка.
31.05.17 10:47
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НетуникаА может быть, выкидыш случился из за того, что ОН орал 2 дня, а ей нужен был покой???
31.05.17 10:33
-
Зря ходили по ток-шоу и зря Джигурда устраивал эти цирки. Сошлись, ваше дело, собрали своё семейство и уехали от злых мнений и языков подальше. Но Джигурда же 5 миллионов заработал на своих рассказах, чему удивляться. Теперь будут еще 2 года рассказывать как злая общественность погубила их ребёнка.
31.05.17 09:35
-
Micha PiterНеадекватное семейство.
31.05.17 09:21
-
50/50всё на продажу, ну всё. лицемерные лживые извращенцы
31.05.17 09:13