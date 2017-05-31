Анна Седокова: «Боялась быть мамой сына»

Популярная певица Анна Седокова не боится экспериментов и вызовов. Но недавно произошло событие, которое буквально перевернуло мир артистки. Теперь Анна растит сына Гектора, и, по ее словам, это совершенно новые эмоции и чувства.

Седокова растит двух очаровательных дочек и вполне комфортно чувствует себя в роли матери. И будучи в интересном положении, в третий раз мечтала родить девочку.

«Откровенно вам скажу: я безумно боялась быть мамой сына, мне казалось, что я не справлюсь. У меня в личной жизни все довольно эмоционально и непредсказуемо, а я была уверена, что рядом с сыном всегда должен быть папа, что мама для него не так важна, как отец. Я думала: «Что я скажу ему? Как научу быть джентльменом, порядочным мужчиной?» Это удивительное чувство: ты понимаешь, что совсем скоро он вырастет очень-очень большим и сильным и ты выкармливаешь хищного зверя. С девчонками такого не было — они для меня больше подружки. А если говорить о сыне, то не думаю, что хотела бы быть с ним друзьями, тут речь идет скорее об уважении», - поведала Анна в интервью Woman.ru.

Она также призналась, что ей вовсе не чужды страхи и сомнения большинства мам. «До фильма «Плохие мамочки» я, как и многие, думала, что я худшая мама на свете. А посмотрев эту комедию, поняла, что миллионы женщин по всему миру, так же как и я, сталкиваются с проблемами, и это нормально».

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