Миранда Керр стала женой миллиардера

Топ-модель Миранда Керр (Miranda Kerr) - снова замужняя дама. Как сообщается, на выходных девушка сочеталась браком с миллиардером Эваном Шпигелем (Evan Spiegel). Правда, пока представители новобрачных не спешат с комментариями.

















По данным американских изданий, свадьба прошла в особняке Шпигеля в Лос-Анджелесе. Церемония была приватной и в то же время весьма роскошной. Эван и Миранда решили организовать торжество элегантно и со вкусом, в классическом стиле. На банкет были приглашены только родные и самые близкие друзья.

Напомним, Миранда и Эван познакомились на приеме Louis Vuitton в Нью-Йорке в 2014 году и начали встречаться в 2015 году. Двумя годами ранее топ-модель, которая считается одной из самых высокооплачиваемых, объявила о разрыве с супругом, актером Орландо Блумом (Orlando Bloom). В июле прошлого года Керр объявила о помолвке.

Эван Шпигель, создатель мобильного приложения Snapchat, считается одним из самых молодых миллиардеров. В свое время инвесторы оценили сервис в 10 миллиардов долларов, и журналисты сразу же назвали Snapchat одним из самых дорогих в мире стартапов. На сегодняшний день Forbes оценивает состояние молодого человека в 1,64 миллиарда.

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Источник фото: Globallookpress.com