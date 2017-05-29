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Фриске заговорил о коррупции в суде


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Скоро исполнится два года со дня смерти Жанны Фриске. Но только сейчас завершилась тяжба родных звезды с Русфондом. Недавно суд постановил обязать наследников Жанны вернуть фонду 21 миллион рублей. Родители певицы возмущены. Владимир Фриске даже выдвинул версию о подкупе судьи.

Наследниками Жанны Фриске являются ее родители и сын Платон. Ранее Дмитрий Шепелев, представляющий интересы мальчика, заявил, что Платон не должен отвечать за действия взрослых. А теперь Владимир Фриске довольно резко высказался в адрес руководства Русфонда.

«С юридической стороны это беспредел, - заявил мужчина. - Теперь каждый, у кого заболели близкие, так же обречен вслед за гибелью родных отправиться в тюрьму из-за алчных фондов/русфондов. Если больница даст больному справки, чеки, а их не примут такой вот Русфонд и Перовский суд, то вас ждут годы безысходного тюремного срока. Договор, как оказалось, не благотворительный, то есть это не пожертвования (дарения – ст. 572–582 ГК РФ), как сказал судья Савостьянов С.В., а смешанный! Не договор пожертвования денег больным от народа (жертвователей), а коммерческий и имеет обязательства! Сколько нужно страдать, чтобы эти нелюди показали то, что им уже дали?»

По словам Владимира Борисовича, он возмущен до глубины души. «Сколько – 50, 100 тысяч долларов заплатили судье? Чтобы на белое говорить «черное». Русфонд изъял все записи последнего судебного заседания, где безызвестный юрист и адвокат в лице представителей ответчиков разбили все дешевые претензии адвокатов Русфонда, а главное пролили свет на это дело с якобы растратой семьей денег. Деньги были и есть у Русфонда, отчет был сделан Жанной Фриске еще при жизни. Однако недобросовестная организация Русфонд, укравшая 400 миллионов рублей, решила дожать родственников Фриске», - цитирует отца Жанны Starhit.

Ранее мы писали:

Владимир Фриске отчитался о тратах на лечение дочери. Мужчина подчеркнул, что помощи семья артистки не просила.

Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.​

Семья Фриске обнаружила доказательства мошенничества Шепелева. Родные покойной звезды ведут расследование.



0 Не нравится 0 Нравится 29.05.2017 Теги: фриске

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