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Стас Пьеха показал наследника


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Певец Стас Пьеха обычно не выставляет личную жизнь напоказ. Но иногда готов сделать исключение. На днях артист опубликовал в соцсетях фотографию сына Петра. Мальчик растет здоровеньким, сообразительным и, судя по снимку, довольно симпатичным.

 

«Петр Станиславович, собственной персоной... Потомок Польских шахтеров, Белорусского Капитана, Литовских предков и Петербургских Князей», - подписал совместный снимок с ребенком Стас.

Петр Станиславович в этом году отмечает 3-летие. С матерью ребенка, моделью Натальей Горчаковой, Пьеха расстался в прошлом году, но молодым людям удалось сохранить достаточно теплые отношения, и разногласий в вопросах воспитания сына у них практически не возникает.

«У меня всегда были отношения, но они меня останавливали в росте – и в творческом, и в духовном, - рассказывал Стас. - Я понял, что мне надо еще дозреть немного, чтобы по-настоящему быть готовым к отношениям. А пока у меня такой готовности нет, и я понимаю, что лишь обижаю жену тем, что все время прошу: «Пожалуйста, посиди в комнате, мне надо поработать» или «Давай поживем отдельно чуть-чуть, потому что мне надо сделать новую программу». Тут нет ничьей вины».

Ранее мы писали:

Стас Пьеха: «Мне нравятся женщины с длинными волосами». Откровенное интервью "Клео". 

Стас Пьеха: «Женщина должна быть слабой, ведомой». Стремление женщин быть сильными, по мнению звезды, — это проявление нездоровых отношений нынешних дней. 

Стас Пьеха: «Настоящие люди гибнут от недолюбленности». По словам артиста, его жизнь – это постоянная борьба.



1 Не нравится 0 Нравится 27.05.2017 Теги: Стас Пьеха

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