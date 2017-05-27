Мелания Трамп влюбилась в Dolce&Gabbana

Стиль Мелании Трамп (Melania Trump) уже более полугода активно обсуждается в СМИ и соцсетях. Первую леди нередко критикуют за слишком гламурные и шикарные наряды, советуют быть скромнее. Но, кажется, Мелания критику не слышит. Накануне в Сицилии миссис Трамп блеснула в очередном роскошном платье.

















В пятницу президент США с супругой прибыл на Сицилию, где прошел саммит G7. Пока Дональд Трамп общался с другими политиками, Мелания вместе с первой леди Франции и супругой премьер-министра Канады отправилась на экскурсию в один из дворцов Катании. Выглядела миссис Трамп довольно эффектно в летнем пальто 3D Flowers стоимостью 51 тысяча долларов от Dolce & Gabbana. Возможно, слишком эффектно для официального мероприятия.

После официальной встречи политики с супругами отправились на концерт филармонического оркестра La Scala в городе Таормина. Но этот раз Мелания выбрала серебристое платье с пайетками. Подобную модель можно увидеть в осенней коллекции Dolce & Gabbana, и стоит она как минимум $40 тысяч.

Модные обозреватели в некотором недоумении. Зато модельеры Дольче и Габбана ликуют. Ранее Стефано Габбана (Stefano Gabbana) назвал Меланию «женщиной DG».

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Источник фото: Globallookpress.com