Мелания Трамп влюбилась в Dolce&Gabbana
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Стиль Мелании Трамп (Melania Trump) уже более полугода активно обсуждается в СМИ и соцсетях. Первую леди нередко критикуют за слишком гламурные и шикарные наряды, советуют быть скромнее. Но, кажется, Мелания критику не слышит. Накануне в Сицилии миссис Трамп блеснула в очередном роскошном платье.
В пятницу президент США с супругой прибыл на Сицилию, где прошел саммит G7. Пока Дональд Трамп общался с другими политиками, Мелания вместе с первой леди Франции и супругой премьер-министра Канады отправилась на экскурсию в один из дворцов Катании. Выглядела миссис Трамп довольно эффектно в летнем пальто 3D Flowers стоимостью 51 тысяча долларов от Dolce & Gabbana. Возможно, слишком эффектно для официального мероприятия.
После официальной встречи политики с супругами отправились на концерт филармонического оркестра La Scala в городе Таормина. Но этот раз Мелания выбрала серебристое платье с пайетками. Подобную модель можно увидеть в осенней коллекции Dolce & Gabbana, и стоит она как минимум $40 тысяч.
Модные обозреватели в некотором недоумении. Зато модельеры Дольче и Габбана ликуют. Ранее Стефано Габбана (Stefano Gabbana) назвал Меланию «женщиной DG».
Ранее мы писали:Официальное фото Мелании Трамп сочли безвкусицей. Первую леди США просят быть поскромнее.
Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп.
Мелания Трамп: «Для меня большая честь служить этой стране». Первый твит первой леди США.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 5
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Ну, стиль у нее такой. Дорогобохато) а всем одинаковыми скромняшками ходить это скучно)
28.05.17 08:30
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Ох ты, это ваши клеоредактора прям тама, сами, в Таормине побывали, да? Прям сами всё это и видели собственными глазами о чём пишут? Здоровско!!))))
27.05.17 21:00
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Какой он старикан..((( Совсем дед. Рыжий, старый, с проредевшим чубом. Она красивая женщина, но пальто это за 50 тысяч на клумбу похоже.
27.05.17 20:45
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ПрелестьМда.. Лучше промолчу. И даже больше - дам себе слово больше никогда их не критиковать. :-D
27.05.17 15:28
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НадеждаСтарушка-русалка.
27.05.17 15:07