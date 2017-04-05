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Официальное фото Мелании Трамп сочли безвкусицей


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Она почти кардинально сменила стиль одежды всего за несколько лет. Превратилась из гламурной дивы в элегантную даму, которую сравнивают с Жаклин Кеннеди. Но порой Мелания Трамп (Melania Trump) забывается.

Белый дом представил официальный портрет первой леди. Данный снимок считается весьма важным, поскольку расценивается как некий месседж. Но в данном случае допущено несколько серьезных промахов, и светские обозреватели не знают что сказать.

Во-первых, первая леди США одета в стильный черный смокинг от... итальянского бренда Dolce & Gabbana. На расспросы журналистов в Белом доме предпочли не уточнять имя создателя костюма, зато Стефано Габбана (Stefano Gabanna) уже опубликовал снимок Мелании в своем Insta с хештегами: #DGwoman, #MelaniaTrump Thank you, #MadeinItaly.

Что любопытно, незадолго до инаугурации в ходе опроса среди ведущих модельеров на предмет, хотелось бы им создавать наряды для миссис Трамп, большинство дизайнеров, в том числе Том Форд (Tom Ford), Марк Джейкобс (Marc Jacobs) и тот же Стефано Габбана (Stefano Gabanna), ответили отрицательно.

Во-вторых, на руке Трамп сияет кольцо с огромным бриллиантом. Роскошное украшение с камнем в 25 карат Дональд Трамп преподнес супруге три года назад на десятую годовщину свадьбы. Это все прекрасно, однако на официальном портрете подобные ювелирные изделия выглядят весьма неуместно. Более того, многие увидели в этом признак дурного вкуса.

Ранее мы писали:

Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается. 

Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп.



2 Не нравится 2 Нравится 05.04.2017 Теги: Мелания Трамп

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