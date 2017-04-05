Официальное фото Мелании Трамп сочли безвкусицей
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Она почти кардинально сменила стиль одежды всего за несколько лет. Превратилась из гламурной дивы в элегантную даму, которую сравнивают с Жаклин Кеннеди. Но порой Мелания Трамп (Melania Trump) забывается.
Белый дом представил официальный портрет первой леди. Данный снимок считается весьма важным, поскольку расценивается как некий месседж. Но в данном случае допущено несколько серьезных промахов, и светские обозреватели не знают что сказать.
Во-первых, первая леди США одета в стильный черный смокинг от... итальянского бренда Dolce & Gabbana. На расспросы журналистов в Белом доме предпочли не уточнять имя создателя костюма, зато Стефано Габбана (Stefano Gabanna) уже опубликовал снимок Мелании в своем Insta с хештегами: #DGwoman, #MelaniaTrump Thank you, #MadeinItaly.
Что любопытно, незадолго до инаугурации в ходе опроса среди ведущих модельеров на предмет, хотелось бы им создавать наряды для миссис Трамп, большинство дизайнеров, в том числе Том Форд (Tom Ford), Марк Джейкобс (Marc Jacobs) и тот же Стефано Габбана (Stefano Gabanna), ответили отрицательно.
Во-вторых, на руке Трамп сияет кольцо с огромным бриллиантом. Роскошное украшение с камнем в 25 карат Дональд Трамп преподнес супруге три года назад на десятую годовщину свадьбы. Это все прекрасно, однако на официальном портрете подобные ювелирные изделия выглядят весьма неуместно. Более того, многие увидели в этом признак дурного вкуса.
Ранее мы писали:
Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.
Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается.
Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп.
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Обсуждение 7
Лучшие комментарии
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Эти украшения куплены не на деньги избирателей:) Вообще ,как я поняла , президетн отказался от зарплаты:) Габанна мечется как г в проруби, то не одевает , то хвастается как одел, это его косяк :) Мелания фору Джекки даст с ее квадратным лицом и не очень удачной фигурой
05.04.17 12:49 Контекст комментария
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Micha PiterУмница, красавица, да ещё с железными нервами.
05.04.17 10:51 Контекст комментария
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Молодец,Малаша! Плевать на ханжей, боящихся своей тени.Уважаю за позицию и нежелание угождать ханжески настроенной толпе
05.04.17 10:12 Контекст комментария
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Галапочему она должна скрывать то, что и так все знают... она покупает на свои деньги, а не на ворованные и не от коррупции..
05.04.17 13:06 Контекст комментария
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СимаОна очень шикарная и рафинированная. Еще и бриллиант огромный:-). Понятно, что такую дамо сложно переварить. Но Америка себя преподносит, как демократическая страна, с неограниченными возможностями для всех. Вот она и пользуется этими возможностями, какие претензии.
05.04.17 13:24 Контекст комментария
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ЛикаСветских обозревателей раздражает ее красота. Хотя конечно, камень бесит этих обозревателей не меньше .
06.04.17 00:19
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инессвот пристали, красивая женщина! Шикарная!!! одета всегда хорошо и бриллианты в тему.. не дешевая же бижутерия..
05.04.17 18:33
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СимаОна очень шикарная и рафинированная. Еще и бриллиант огромный:-). Понятно, что такую дамо сложно переварить. Но Америка себя преподносит, как демократическая страна, с неограниченными возможностями для всех. Вот она и пользуется этими возможностями, какие претензии.
05.04.17 13:24
-
Галапочему она должна скрывать то, что и так все знают... она покупает на свои деньги, а не на ворованные и не от коррупции..
05.04.17 13:06
-
Эти украшения куплены не на деньги избирателей:) Вообще ,как я поняла , президетн отказался от зарплаты:) Габанна мечется как г в проруби, то не одевает , то хвастается как одел, это его косяк :) Мелания фору Джекки даст с ее квадратным лицом и не очень удачной фигурой
05.04.17 12:49
-
Micha PiterУмница, красавица, да ещё с железными нервами.
05.04.17 10:51
-
Молодец,Малаша! Плевать на ханжей, боящихся своей тени.Уважаю за позицию и нежелание угождать ханжески настроенной толпе
05.04.17 10:12