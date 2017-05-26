Самбурская против шоу Малахова

Что происходит, когда экспансивная звезда отказывается посещать популярное скандальное ток-шоу? Правильно, скандальные разборки в соцсетях. Актриса Настасья Самбурская на днях отказалась от участия в шоу «Пусть говорят» и в ответ получила язвительный комментарий. А теперь Настасья решила устроить разоблачение.

Сегодня артистка опубликовала в соцсетях скрин переписки своего представителя с одним из редакторов популярного проекта.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Май 25 2017 в 12:56 PDT

Судя по реакции Настасьи, ремарка о возможных проблемах с мочевым пузырем поразила ее до глубины души. «Вот так редакторы программы "Пусть говорят" общаются с людьми. Ссу ли я принимать участие в таком дерьме? Да я на вас ссать хотела, вы подонки, питающиеся горем и личной жизнью, которая, на мой взгляд, неприкосновенна, если сам человек только не хочет о ней поведать во всеуслышание!»

Самбурская потребовала оставить ее, ее родственников и подруг в покое. «Что вам от меня надо? Вам мало сюжетов про извергов, издевающихся над людьми, и прочих куриц, которым есть чем похвастаться? Зачем вам моя жизнь? Уроды! Я работаю и никого не трогаю, не насилую котят и не устраиваю пьяных дебошей, а хамлю лишь тем, кто ведёт себя не самым достойным образом со мной!» - возмущается актриса.

Настасья также убедительно попросила всех своих друзей не приходить на ток-шоу. «Я ни за что там не появлюсь, а если вы появитесь, то перестанете для меня существовать», - подчеркивает девушка.

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