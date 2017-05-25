Стефано Габбана заступился за Меланию Трамп
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Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) и его супруга Мелания (Melania) завершают свое первое зарубежное турне. За несколько дней пара побывала в Саудовской Аравии, Израиле, Ватикане и Бельгии. Накануне президент и его супруга встретились с Папой Римским Франциском. И вот уже сутки в Сети обсуждают наряд первой леди.
На прием к Папе Мелания и Иванка Трамп прибыли в черных платьях и с черными накидками, согласно протоколу. Однако многие обозреватели тут же отметили, что отнюдь не все первые леди строго следуют протоколу и покрывают голову. В то же время на встрече с саудовским королем американки, вопреки исламской традиции, покрывать головы не стали.
Масла в огонь подлил Стефано Габбана (Stefano Gabbana). Он опубликовал кадр рекламной кампании Dolce & Gabbana 2011 года, для которого модели позировали с черными накидками, отметив сходство образа первой леди с образом на снимке. «Бойкот DolceGabbana, пожалуйста», — написал модельер в Insta. Он назвал Меланию «женщиной DG» и поблагодарил миссис Трамп.
Ранее итальянский модельер сообщал, что именно в модели Dolce & Gabbana первая леди позировала для официального снимка Белого дома. Напомним, ранее ряд известных модельеров, в том числе Том Форд (Tom Ford) и Марк Джейкобс (Marc Jacobs), заявил об отказе создавать наряды для Мелании.
Ранее мы писали:Официальное фото Мелании Трамп сочли безвкусицей. Первую леди США просят быть поскромнее.
Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп.
Мелания Трамп: «Для меня большая честь служить этой стране». Первый твит первой леди США.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 16
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))))Первая леди выглядит комично в этой тряпке )))))
26.05.17 01:18
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АнютаОна похожа на пьющую бабку из деревни.
25.05.17 17:41
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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SiaВот да, в средние века мантилю носили, а оказалось, это в 2011 ж ДГ придумал. бред какой-то.
25.05.17 17:07
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KROKSА что, кто-то говорил, что DG придумал мантилью?
25.05.17 18:45
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Есть протокол. К Папе нельзя в белом и нельзя без головного убора. ФФсё! В нынешние времена мантилью носят испанки в св. четветг и пятницу перед Пасхой. И во время процессий, плюс ещё какие-то нац. праздники. Но это испанки. То что королева Изабелла 2-я любила вуальки, короны, бусы и прочие украшения в причёсках, запомнилось, видимо. И понравилось Джеки Кеннеди. Она модница большая была, и в 1966 году нарядилась в чёрное и мантилью. Кто ей такое насоветовал, иди знай. И все остальные жёны президентов делают то же самое. Ну реально как будто на похороны пришли. Хорошо что хоть Меркельк Папе без мантильи, мы бы не пережили ее измены любимым жакетам и причёсочке))
25.05.17 20:08
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Отказы создавать наряды она переживёт. Найдутся желающие. Я ее выборы нарядов нахожу не случайными. Отказ надевать на себя платки в Саудовской Аравии очевиден. Если мусульманки ( даже оычные женщины, а не жёны высокопоставленных лиц ) одеваются согласно своим порядкам и религиозным убеждениям в Европе и Америке, почему Американка должна пренебрегать своими порядками и религиозными убеждениями у них? Она Американка. Не мусульманка. Ей можно. Одеваясь так к папе Римскому, она посчитала нужным соблюсти протокол. Тем самым отдавая дань традиции и демонстрируя уважение. Все первые дамы одеваются так на приём к Папе, хотя если бы кто вспомнил, откуда это взялось, можно было бы и отказаться от чёрной фаты этой.
25.05.17 15:11
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Micha PiterОна прекрасна, умна, тактична, независима от чужого мнения, настоящий серый кардинал. Думаю, она круче своего мужа и нервы у неё покрепче, чем у мужика. Вобщем, браво!
25.05.17 14:48
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kroksОткуда такие выводы? Кроме инагурационной речи, неловко стыреной у Мишель Обамы, каких-то движений в сторону политики она вроде больше не делала. Образование тоже хромает- один курс архитектуры, а дальше работа моделью. Не, не впечатляет, и на серого кардинала она не тянет. Красива, да. И моложава. Но здесь тоже вопрос, насколько это её личная заслуга, а не косметологии и пластической хирургии.
25.05.17 18:40
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KoshkaРабота пластических хирургов очень слаба, что странно, учитывая её возможности. Глаза закрылись после круговой подтяжки. Может, я чего-то не понимаю, и это красиво?
25.05.17 19:33
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!Красоты и в помине нет.
25.05.17 20:55
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СимаНе понимаете, после круговой подтяжки глаза открываются! У нее нет очевидных признаков этой подтяжки, даже если допустить, что она ее делала. Глаза у нее с юности такие.
25.05.17 20:58
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kroksКак обычно наверное, дело вкуса. Многие млеют тут от неё. По мне- так тоже эффект оскала ( у Карлы Бруни тоже чо-то похожее было), но в целом для её возраста она сохранилась хорошо, лицо и фигура не оплывшие, ухоженные. Но с её возможностями -грех было бы выглядеть оплывшей.
25.05.17 22:53
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