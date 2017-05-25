Стефано Габбана заступился за Меланию Трамп

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) и его супруга Мелания (Melania) завершают свое первое зарубежное турне. За несколько дней пара побывала в Саудовской Аравии, Израиле, Ватикане и Бельгии. Накануне президент и его супруга встретились с Папой Римским Франциском. И вот уже сутки в Сети обсуждают наряд первой леди.

















На прием к Папе Мелания и Иванка Трамп прибыли в черных платьях и с черными накидками, согласно протоколу. Однако многие обозреватели тут же отметили, что отнюдь не все первые леди строго следуют протоколу и покрывают голову. В то же время на встрече с саудовским королем американки, вопреки исламской традиции, покрывать головы не стали.

Масла в огонь подлил Стефано Габбана (Stefano Gabbana). Он опубликовал кадр рекламной кампании Dolce & Gabbana 2011 года, для которого модели позировали с черными накидками, отметив сходство образа первой леди с образом на снимке. «Бойкот DolceGabbana, пожалуйста», — написал модельер в Insta. Он назвал Меланию «женщиной DG» и поблагодарил миссис Трамп.

Ранее итальянский модельер сообщал, что именно в модели Dolce & Gabbana первая леди позировала для официального снимка Белого дома. Напомним, ранее ряд известных модельеров, в том числе Том Форд (Tom Ford) и Марк Джейкобс (Marc Jacobs), заявил об отказе создавать наряды для Мелании.

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Источник фото: Globallookpress.com