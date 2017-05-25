Бьюти-вечеринка от Benefit Cosmetics и Яны Русой

20 мая Benefit Cosmetics устроила настоящую бьюти-вечеринку в лофт-пространстве «Фарфор». Знаменитый косметический бренд организовал встречу блогера, популярного в YouTube и Instagram, Яны Русой со 100 самыми активными ее подписчицами.

Гости смогли пообщаться с бьюти-гуру на самые разные темы. Поклонницы Яны задавали вопросы о любимых косметических продуктах, секретах красоты, самых необычных покупках, планах на будущее, о популярности и источниках вдохновения. Яна Русая в свою очередь поделилась советами по уходу за кожей и рассказала, как отрастить длинные и красивые волосы. Не меньше, чем идеальная прическа, фанатов Яны интересовал секрет создания модных бровей. Национальный эксперт по оформлению бровей Benefit Мария Махаева провела мастер-класс, где рассказала, как быстро и легко можно создавать макияж с актуальными натуральными, прямыми, изогнутыми или прямыми бровями.















- Сейчас стиль бровей так же важен, как стиль вашей прически, - рассказывает Мария Махаева. – Именно брови задают тон всему лицу. Не нужно думать, что это сложная наука! Например, выразительный изгиб бровей вам помогут создать набор для моделирования бровей Brow Zing с воском и пудрой и карандаш-хайлайтер High Brow. Вуаля! И ваши брови, как у голливудской звезды!

После мастер-класса, серии вопросов и ответов состоялась фотосессия, во время которой каждый подписчик мог не только сфотографироваться с Яной, но и задать лично оставшиеся вопросы.

Помимо долгожданной встречи с Яной Русой гости могли отправиться на мастер-классы. Например, представители Organic Lab рассказали о том, как приготовить полезные маски для лица из натуральных ингредиентов. Ciel Shop провел мастер-класс по созданию самого популярного украшения этого сезона, чокера, а компании Invisible Bobble и Tangleteezer наглядно показали, как быстро сделать модную и красивую прическу, вкусные и натуральные угощения готовили FreshMafia.







Еще одним приятным дополнением для гостей мероприятия стали броу-бары Benefit, в которых эксперты бренда делали всем желающим макияж и консультации по оформлению бровей.



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