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Ариана Гранде скорбит о погибших на ее концерте


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59 человек пострадало от взрыва в Манчестере, Великобритания. Трагедия произошла после концерта популярной американской артистки Арианы Гранде (Ariana Grande). Погибло более 20 человек.

Взрыв произошел после окончания концерта Гранде на стадионе «Манчестер Арена». Ответственность за террористический акт взяла группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

23-летняя певица потрясена и сейчас пытается прийти в себя. «Сломлена. Из глубины моего сердца, я очень сожалею. У меня не хватает слов», - написала Ариана в соцсетях. «Скорбим о жизнях детей и близких людей, которые были прерваны этим трусливым актом», - написал менеджер звезды.

Как уточняется, концерт исполнительницы посетило несколько тысяч человек, в том числе большое количество подростков. Среди погибших есть несовершеннолетние.

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй выразили соболезнования ряд глав государств, в том числе президент России Владимир Путин. «Решительно осуждаем это циничное, бесчеловечное преступление. Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания», — говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

 



0 Не нравится 0 Нравится 23.05.2017 Теги: Ариана Гранде

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Обсуждение 1  

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  • Лотоss
    Всё-таки не понимаю, что у этих людей в голове? Чего они хотят - убить как можно больше народу, запугать? С теми, кто сами себя взрывают, всё понятно, - чем больше убьёшь "неверных", тем быстрее в раю окажешься. Но те, кто наверху сидит и приказы отдаёт - они-то чем руководствуются?
    		 23.05.17 17:25
         
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