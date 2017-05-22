«Нелюбовь» Звягинцева названа лидером Канн

Российский режиссер Андрей Звягинцев, вполне вероятно, скоро пополнит свою богатую коллекцию наград. Новый фильм кинематографиста «Нелюбовь» назван основным претендентом на победу в основном конкурсе Каннского фестиваля. Будем болеть за Звягинцева?

Рейтинг лент-фаворитов составил журнал Screen. «Нелюбовь» на первом месте, с общей оценкой в 3,2 балла. Больше всего очков картине отдали критики из США, Италии, Великобритании и России. На втором месте «Мир, полный чудес» Тодда Хейнса и «Квадрат» Рубена Эстлунда.

На третьей строчке драма Робена Кампийо «120 ударов в минуту». Четвертым и последним в списке стал «Молодой Годар» Мишеля Хазанавичуса.

Стоит отметить, что многие российские кинокритики весьма высоко оценили новую работу Звягинцева, в центре сюжета которой драматическая история 12-летнего мальчика.

По мнению Божены Рынски, фильм просто гениален. «Это наименее плакатная, наименее притчевая картина Звягинцева, - пишет колумнистка в FB. - Его герои не образы быдл-класса в примитивном понимании, не маргиналы, подымай выше - офисники, клерки. Маргиналы их родители. По словам Звягинцева, мать главной героини это спятившая Елена. А дети вырвались, перешли на другую социальную ступень: директор среднего салона красоты, менеджер по продажам в фирме. Но их сердечная бездарность и низкая культура души это родительское наследство. Диагноз, к которому Звягинцев приговаривает российское общество, это агрессия по отношению к собственным детям, которая передается из поколения в поколение. И если среди вас есть знатоки расстановок, то вы могли столкнуться с этой динамикой в своей или чужой работе. В "Нелюбви" мать ненавидит дочь. Дочь - сына и мужа».

Ранее мы писали:

Эмили Ратаковски - самая сексуальная в Каннах. Звезда блеснула на премьере фильма Андрея Звягинцева.

Андрей Звягинцев: «Надо расширять горизонты»​. Режиссер предлагает смотреть на мир шире.