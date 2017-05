Шер спела полуобнаженной

Буквально на днях она отметила 71-й день рождения. А вчера поп-дива Шер (Cher) выступила полуобнаженной на церемонии Billboard Music Awards. Смотрим, оцениваем, делимся впечатлениями.

На церемонии артистка получила особую Icon Award - премию иконам музыки. Но перед получением Шер исполнила два своих суперхита Believe и If I Could Turn Back Time.

На сцену певица вышла в своеобразной накидке и с украшениями в виде сердечек на груди. Судя по фото и видео, дива до сих пор может похвастаться весьма стройной и подтянутой фигурой. Светские обозреватели пишут, что диве все-таки удалось повернуть время вспять.

Что любопытно, в прошлом году ходили слухи о том, что якобы звезда всерьез задумалась о смерти и оформлении завещания. Сама же Шер не раз признавалась, что ей очень сложно принять то, что она уже не юна. «Я вижу в зеркале пожилую леди и не могу понять, откуда она взялась. Я не знаю, как принять свой возраст. Я не хочу его принимать. Не знаю. Понимаете, я никогда не была довольна собой. Я никогда действительно не любила Шер. Это вроде как: "Да, Шер - классная, но я не самая ее большая поклонница"», — говорила знаменитость в откровенном интервью Today.

