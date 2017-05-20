Дмитрий Шепелев: «Платон отвечать не должен»

В продолжительной тяжбе между семьей Фриске и Русфондом поставлена точка. Перовский суд Москвы накануне вынес решение о возврате 21,6 миллионов рублей, собранных на лечение певицы. И первым решение суда прокомментировал Дмитрий Шепелев.

21 миллион рублей будет взыскан с наследников покойной Жанны Фриске. Наследниками являются отец и мать певицы, ее четырехлетний сын Платон. «Я рад, что в деле Русфонда были расставлены точки над «и», — написал Шепелев в соцсетяхе. — Увы, суд принял решение взыскать 21 миллион рублей с наследников: родителей Жанны и нашего сына Платона. С другой стороны, хорошо, что более ни у кого нет сомнений в том, кто снял благотворительные деньги. Ни я, ни мой сын, разумеется, к этим деньгам не прикасались, потому что не имели доступа к благотворительным счетам. Я чувствую колоссальное облегчение - очень тяжело жить в течение двух лет окруженному домыслами. Моя совесть чиста, и репутация, наконец, восстановлена».

При этом шоумен добавил, что намерен подать апелляцию. «В суде были представлены доказательства, что собранные благотворительные средства за несколько недель до смерти Жанны были сняты со счета ее матерью Ольгой Фриске. Очевидно, что за несколько дней невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадежно больного, умирающего человека. Как они были потрачены, мне не известно. Парадоксально, что суд никак не квалифицировал эти действия, не знаю, как назвать это иначе, как воровство. Не понимаю. Главное, по моему мнению, Платон отвечать за это не должен. <...>. Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня в этой ситуации - благополучие и спокойствие моего сына и, разумеется, буду обжаловать это решение суда».

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