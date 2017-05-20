Дмитрий Шепелев: «Платон отвечать не должен»
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В продолжительной тяжбе между семьей Фриске и Русфондом поставлена точка. Перовский суд Москвы накануне вынес решение о возврате 21,6 миллионов рублей, собранных на лечение певицы. И первым решение суда прокомментировал Дмитрий Шепелев.
21 миллион рублей будет взыскан с наследников покойной Жанны Фриске. Наследниками являются отец и мать певицы, ее четырехлетний сын Платон. «Я рад, что в деле Русфонда были расставлены точки над «и», — написал Шепелев в соцсетяхе. — Увы, суд принял решение взыскать 21 миллион рублей с наследников: родителей Жанны и нашего сына Платона. С другой стороны, хорошо, что более ни у кого нет сомнений в том, кто снял благотворительные деньги. Ни я, ни мой сын, разумеется, к этим деньгам не прикасались, потому что не имели доступа к благотворительным счетам. Я чувствую колоссальное облегчение - очень тяжело жить в течение двух лет окруженному домыслами. Моя совесть чиста, и репутация, наконец, восстановлена».
При этом шоумен добавил, что намерен подать апелляцию. «В суде были представлены доказательства, что собранные благотворительные средства за несколько недель до смерти Жанны были сняты со счета ее матерью Ольгой Фриске. Очевидно, что за несколько дней невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадежно больного, умирающего человека. Как они были потрачены, мне не известно. Парадоксально, что суд никак не квалифицировал эти действия, не знаю, как назвать это иначе, как воровство. Не понимаю. Главное, по моему мнению, Платон отвечать за это не должен. <...>. Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня в этой ситуации - благополучие и спокойствие моего сына и, разумеется, буду обжаловать это решение суда».
Ранее мы писали:Владимир Фриске отчитался о тратах на лечение дочери. Мужчина подчеркнул, что помощи семья артистки не просила.
Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.
Дмитрий Шепелев рассказал, как Платон перевернул его жизнь. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится.
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Обсуждение 4
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КокСовесть не чиста и репутация не восстановлена. Не прибедняйся Шепелев, ты не мало присвоил деньги Жанны, теперь делите на 3 части и верните деньги Русфонду. Наглый врун, уже говорит, что от мамы наследство остались долги и бесконечные пересуды. А про имущества и деньги, в том числе и ворованные Шепелевым, молчит. Неблогодарный ***. Сейчас бы куковал в Минске, если бы не деньги Жанны.
20.05.17 23:16
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Naiza(не)Уважаемые боты семьи Фриске! Этот как вы выразились "неблагодарный" продал свою московскую квартиру, заработанную честным трудом до встречи с Фриске, как только стало известно о ее болезни, ездил с ней по больницам и отодвигал карьеру на второй план, чтобы помочь женщине, с которой у него просто был роман. Они даже женаты не были и встречались без году неделю.. Шепелев талантливый ведущий и его карьера точно шла бы намного лучше, если бы не злополучный роман с Жанной. А что сделала ее семья кроме постоянных обвинений всех и вся? Если учесть, что после ее смерти у них осталась ее квартира, ее дом, бизнес папыфри в Дубаи, на который у него якобы перестало хватать сил... По-моему все очевидно.
21.05.17 02:10
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Гость ПермьЭти деньги должны пойти на лечение другим детям, но не как не должны остаться Копыловым. Сколько детей еще нуждаются в помощи. А присваивать чужие деньги, должно быть стыдно. Или совсем совесть потеряли Копыловы.
20.05.17 19:18