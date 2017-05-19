Робин Райт качает права

Когда-то она говорила, что ее не «нервирует» работа на второй роли. И это касалось и финансов. Но сейчас актриса Робин Райт (Robin Wright) понимает, что достойна большего. И готова отстаивать свои права вплоть до открытого конфликта.

Робин Райт стала звездой нового номера журнала The Edit. 51-летняя актриса позировала топлес и обсудила вопрос равноправия женщин в Голливуде. По словам Робин, сейчас она обратилась к продюсерам популярного сериала «Карточный домик» с требованием такого же гонорара, как у Кевина Спейси (Kevin Spacey).

«Мне сказали, что у нас одинаковые зарплаты, и я им поверила, а недавно узнала, что это неправда. Теперь надо с этим разбираться. Клэр и Фрэнк Андервуд равны с точки зрения их власти, союза и сюжета. У меня, может быть, не так много сцен и слов, как у Фрэнка, но Клэр и не нуждается в многословности. Это Фрэнк – оратор, поэт, демагог. А Клэр – его эго, которое стоит за спиной и направляет его, но они равноценные партнеры».

Звезда также поведала, что она отнюдь не из тех, кто сильно гордится своей славой и популярностью. «Я не искала ее, не думала об этом и не знала, что с нею делать. Помню, что отказалась сниматься на обложку Vanity Fair, потому что просто не хотела, чтобы все на меня пялились. А когда я была замужем за Шоном Пенном, то я знала, что у меня берут интервью, только чтобы узнать, какое он носит нижнее белье».

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