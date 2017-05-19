 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Робин Райт качает права


2 0

Когда-то она говорила, что ее не «нервирует» работа на второй роли. И это касалось и финансов. Но сейчас актриса Робин Райт (Robin Wright) понимает, что достойна большего. И готова отстаивать свои права вплоть до открытого конфликта.

Робин Райт стала звездой нового номера журнала The Edit. 51-летняя актриса позировала топлес и обсудила вопрос равноправия женщин в Голливуде. По словам Робин, сейчас она обратилась к продюсерам популярного сериала «Карточный домик» с требованием такого же гонорара, как у Кевина Спейси (Kevin Spacey).

«Мне сказали, что у нас одинаковые зарплаты, и я им поверила, а недавно узнала, что это неправда. Теперь надо с этим разбираться. Клэр и Фрэнк Андервуд равны с точки зрения их власти, союза и сюжета. У меня, может быть, не так много сцен и слов, как у Фрэнка, но Клэр и не нуждается в многословности. Это Фрэнк – оратор, поэт, демагог. А Клэр – его эго, которое стоит за спиной и направляет его, но они равноценные партнеры».

Звезда также поведала, что она отнюдь не из тех, кто сильно гордится своей славой и популярностью. «Я не искала ее, не думала об этом и не знала, что с нею делать. Помню, что отказалась сниматься на обложку Vanity Fair, потому что просто не хотела, чтобы все на меня пялились. А когда я была замужем за Шоном Пенном, то я знала, что у меня берут интервью, только чтобы узнать, какое он носит нижнее белье».

Ранее мы писали:

Робин Райт: «Никогда не была так счастлива». Актриса готовится к свадьбе.

Робин Райт Пенн: «Я всегда была одиночкой». О причинах разрыва с Шоном Пенном. 

Робин Райт: «Было сложно вернуться в обойму». По словам звезды, она на время выходила из игры.



0 Не нравится 2 Нравится 19.05.2017 Теги: Робин Райт

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору