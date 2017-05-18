Никита Джигурда выбрал имя для сына

Они официально завершили развод два месяца назад. Ну и ладно. Данное обстоятельство вовсе не мешает Марине Анисиной и Никите Джигурде снова быть вместе и наслаждаться жизнью. Накануне пара дала пресс-конференцию.

В начале месяца Анисина сообщила в соцсетях о воссоединении с Джигурдой. Поклонники фигуристки удивились, но не сильно. В конце концов за эти годы мы уже привыкли к эпатажным выходкам Никиты и некоторой нерешительности Анисиной.

Теперь же Марина решила уточнить, что развод действительно оформлен. «Мы действительно развелись, развод настоящий. Я слышу много всяких гадостей, что все это не по-настоящему, но наши отношения после этого стали лучше. Человеческие отношения не зависят от бумаг. Наши дети рады, что Никита приезжает и что у нас хорошие отношения».

Пара объяснила, что дело о наследстве Людмилы Браташ завершено и в скором времени они получат деньги.

Джигурда также заявил, что намерен назвать третьего ребенка Джонатаном в честь отца покойной Браташ. Правда, Анисина по поводу третьей беременности предпочла не распространяться. «Через полгода узнаете», - сказала фигуристка.

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