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Киану Ривз: «Сейчас читаю "Гамлета" по-русски»


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В боевике «Джон Уик» он задорно воевал с русской мафией. А теперь отправляется в Сибирь. Киану Ривз (Keanu Reeves) работает над новой картиной Siberia, в которой играет главную роль. И в фильме Киану намерен заговорить на русском языке.

В новой ленте Ривз играет обаятельного американского мошенника, оказавшегося в российской глубинке и столкнувшегося с мощной группировкой по торговле алмазами. Киану уже поспешил объяснить, что в новой картине упоминаний о русской мафии не будет.

«Мой герой борется с торговцами алмазами. Это международный бизнес. Тем более что мой персонаж и сам не в белой жилетке. Он пытается нелегально реализовать партию голубых алмазов. А Сибирь выбрана потому, что это одно из самых загадочных и таинственных мест на Земле, где мечтают побывать любители приключений со всего мира», - рассказал актер изданию «Известия».

Ривз очень тщательно подготовился к роли и готов заговорить по-русски. «Я понимаю русский неплохо. Сейчас читаю «Гамлета» по-русски. Это моя любимая роль, я знаю английский текст наизусть — поэтому и по-русски идет легко. Трудно с произношением. Но я работаю над этим».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 2 Нравится 18.05.2017 Теги: Киану Ривз

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