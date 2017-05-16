Анисина и Джигурда ждут третьего наследника
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Иногда необходимо расстаться, чтобы понять, насколько тебе дорог супруг. Именно такая история случилась с Мариной Анисиной и Никитой Джигурдой. В марте был завершен развод звездной пары, а теперь знаменитости готовятся к рождению наследника.
Слухи о беременности Марины Анисиной появились еще в прошлом месяце. Теперь сама фигуристка подтверждает информацию. «Церковный иерарх, который венчал нас с Никитой и крестил наших деток, ещё тогда убеждал меня, что у нас с Джигурдой будет минимум трое детёнышей!» — написала звезда.
Она уточнила, что в конце этого месяца Никита получит наследство, а сейчас он на радостях «едва не скупил половину детского магазина». Напомним, сейчас у пары двое детей: 8-летний сын Мик-Анжель-Крист и 7-летняя дочь Эва-Влада. Также у Никиты есть два наследника от предыдущих браков.
Кстати, если раньше Марину пугали эзотерические обряды мужа, то сейчас она сама не прочь принять в них участие. «Кому-то покажется фантастически удивительным и нереальным, но именно после нашей с Джигурдой мистерии любви в полнолуние Брэд Питт и Анджелина Джоли тоже помирились. Истинная любовь побеждает зло раздоров и войны! Умейте прощать...» — писала Анисина несколько дней назад.
Ранее мы писали:
Никита Джигурда знает, как обрадовать женщину. Скандальный бард решил поделиться опытом.
Марина Анисина жалуется на мужа. Фигуристка подвергается безумным нападкам.
Почему Анисина подала на развод? Жорин обмолвился о проблемах с психикой Джигурды.
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Обсуждение 10
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Тётя Фика Санкт-Петербург"В конце месяца Никита получит наследство" - вот и причина воссоединения. Хихи.
17.05.17 09:17
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галану...и на фига все было выставлять на публику, оба друг друга стОят((((
17.05.17 07:43
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Прелестьим виднее. God bless! Если причина расставания от неумения прощать. То конечно это не правильно. Надо уметь прощать!
16.05.17 17:18
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Micha PiterПолный дурдом! Заберите у них детей, а сами пусть вытворяют, что хотят....
16.05.17 16:23
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надядевочки,меня волнует только один момент в этой шизоидной паре: а дети их генетически будут другими или возьмут весь набор своих родителей?
16.05.17 15:46