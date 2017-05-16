Анисина и Джигурда ждут третьего наследника

Иногда необходимо расстаться, чтобы понять, насколько тебе дорог супруг. Именно такая история случилась с Мариной Анисиной и Никитой Джигурдой. В марте был завершен развод звездной пары, а теперь знаменитости готовятся к рождению наследника.

Слухи о беременности Марины Анисиной появились еще в прошлом месяце. Теперь сама фигуристка подтверждает информацию. «Церковный иерарх, который венчал нас с Никитой и крестил наших деток, ещё тогда убеждал меня, что у нас с Джигурдой будет минимум трое детёнышей!» — написала звезда.

Она уточнила, что в конце этого месяца Никита получит наследство, а сейчас он на радостях «едва не скупил половину детского магазина». Напомним, сейчас у пары двое детей: 8-летний сын Мик-Анжель-Крист и 7-летняя дочь Эва-Влада. Также у Никиты есть два наследника от предыдущих браков.

Кстати, если раньше Марину пугали эзотерические обряды мужа, то сейчас она сама не прочь принять в них участие. «Кому-то покажется фантастически удивительным и нереальным, но именно после нашей с Джигурдой мистерии любви в полнолуние Брэд Питт и Анджелина Джоли тоже помирились. Истинная любовь побеждает зло раздоров и войны! Умейте прощать...» — писала Анисина несколько дней назад.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Май 12 2017 в 1:20 PDT

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