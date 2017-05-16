 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Анисина и Джигурда ждут третьего наследника


2 4

Иногда необходимо расстаться, чтобы понять, насколько тебе дорог супруг. Именно такая история случилась с Мариной Анисиной и Никитой Джигурдой. В марте был завершен развод звездной пары, а теперь знаменитости готовятся к рождению наследника.

Слухи о беременности Марины Анисиной появились еще в прошлом месяце. Теперь сама фигуристка подтверждает информацию. «Церковный иерарх, который венчал нас с Никитой и крестил наших деток, ещё тогда убеждал меня, что у нас с Джигурдой будет минимум трое детёнышей!» — написала звезда.

Она уточнила, что в конце этого месяца Никита получит наследство, а сейчас он на радостях «едва не скупил половину детского магазина». Напомним, сейчас у пары двое детей: 8-летний сын Мик-Анжель-Крист и 7-летняя дочь Эва-Влада. Также у Никиты есть два наследника от предыдущих браков.

Кстати, если раньше Марину пугали эзотерические обряды мужа, то сейчас она сама не прочь принять в них участие. «Кому-то покажется фантастически удивительным и нереальным, но именно после нашей с Джигурдой мистерии любви в полнолуние Брэд Питт и Анджелина Джоли тоже помирились. Истинная любовь побеждает зло раздоров и войны! Умейте прощать...» — писала Анисина несколько дней назад.

Ранее мы писали:

Никита Джигурда знает, как обрадовать женщину. Скандальный бард решил поделиться опытом. 

Марина Анисина жалуется на мужа. Фигуристка подвергается безумным нападкам.

Почему Анисина подала на развод? Жорин обмолвился о проблемах с психикой Джигурды. 



4 Не нравится 2 Нравится 16.05.2017 Теги: марина анисина

Читайте также

 

Обсуждение 10  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору