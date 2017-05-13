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Папунаишвили объявил о помолвке


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Папунаишвили объявил о помолвке

Известный хореограф, звезда различных танцевальных проектов Евгений Папунаишвили начинает новую главу в жизни. Артист сделал предложение руки и сердца возлюбленной. Теперь можно и о свадьбе подумать.

О помолвке со своей подругой Салимой Евгений официально сообщил в соцсетях. «Сказала "да"! Давно так не волновался. Я счастлив», - поведал танцор, опубликовав совместное фото с невестой.

С Салимой, девушкой из Италии, Папунаишвили встречается более года. Артист уже не раз говорил, что морально готов к созданию семьи, но предпочитает не торопиться.

Кстати, Евгений познакомил Салиму с родителями, и они выбор сына одобрили. Несмотря на культурные различия, влюбленным удалось создать своеобразную гармонию в отношениях. Танцор постепенно осваивает итальянский, его подруга уже неплохо общается на русском. Как обмолвился Папунаишвили, некий языковой барьер им даже на пользу - он с Салимой никогда не ссорится действительно серьезно.

«Мы иногда вообще не понимаем друг друга. Она совершенно потрясающий человек. Красивая, веселая, успешная. Она делает невероятные успехи в русском языке, гораздо большие, чем я в итальянском. Но с нами можно снимать кино про трудности перевода. Иногда это помогает не доводить ситуацию до грандиозного скандала».

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0 Не нравится 2 Нравится 13.05.2017 Теги: Евгений Папунаишвили

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