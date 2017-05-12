Лена Перова: «Музыкальную карьеру я поставила на паузу»
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Певица и ведущая Лена Перова на протяжении нескольких лет боролась с депрессией. Однажды девушка даже оказалась на грани суицида, но, к счастью, обошлось. Сейчас артистка работает на радио, но не исключает возможности вернуться на сцену.
По словам Перовой, сейчас она в порядке и время от времени подумывает о возобновлении работы на эстраде. «На данный момент свою музыкальную карьеру я поставила на паузу. Это не значит, что я решила окончательно от нее отказаться. Просто последние десять лет я посвятила себя медиасфере — радио и телевидению», — цитирует девушку Russianshowbiz.info.
Сейчас Елена работает над образовательным проектом на «Детском радио».
Напомним, в свое время Перова покинула «Лицей» по собственной инициативе. «Последней каплей стало то, что меня позвали в одну телевизионную программу, и я согласилась. В 21 год стоять на подпевках для меня было уже мало. Я понимала, что надо что-то делать. Поначалу «Лицей» был вне времени, вне пространства, мы носили джинсы, рубашки. Потом продюсер решил лепить из нас более сексуально-привлекательных дамочек. Я все время этому внутренне как-то противилась, мне было неуютно», - рассказывала артистка.
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Новости | 02.09.2014
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Обсуждение 3
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Наталья МоскваКатя, а вы что спали с ней в одной пастели? Что бы такое утверждать нужно как минимум знакомым быть этому человеку.
12.05.17 22:42
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наляналицо не только депрессия,но и выпивка по-моему, жаль ее конечно. Пусть выкарабкается из этого состояния непременно, дай Бог ей сил для этого!
12.05.17 13:00
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КатяНу она де лесби. Конечно ей было неуютно.
12.05.17 12:07