Кристен Стюарт представляет новый аромат
4 0
Кристен Стюарт (Kristen Stewart) давно числится в фаворитках Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld). И пока вкусы у кутюрье не меняются. Кристен уже представляла модные коллекции и линию аксессуаров дома Chanel. А теперь актриса назначена лицом нового аромата.
В скором времени Стюарт представит новый аромат Gabrielle Chanel. На днях об этом было объявлено официально, но съемки рекламного ролика и фотосессии только начинаются. Видео и фотографии планируется представить в сентябре.
Напомним, Кристен выступает представительницей Chanel четвертый год. Она снималась в различных рекламных роликах и даже сыграла Коко Шанель в молодости в специальной короткометражке Лагерфельда.
Кстати, в этом году у Стюарт несколько премьер. В частности, в скором времени девушка представит в Каннах свой режиссерский дебют - короткометражный фильм Come Swim. В личной жизни звезды также все неплохо - по сообщениям таблоидов, недавно модель Стелла Максвелл переехала к Кристен. «Они стали жить вместе», — говорит источник, близкий к Стелле. Речь идет о лос-анджелесском доме актрисы: по словам инсайдера, «Стелла теперь все время проводит там».
Ранее мы писали:
Кристен Стюарт впервые откровенно рассказала о сокровенном. Актриса намекнула на бисексуальность.
Кристен Стюарт: «Меня не трогает чужая ненависть ко мне». Актрису мало интересует чужое мнение.Кристен Стюарт раскритиковала Кардашян. Актриса не одобряет селебрити, которые заинтересованы в продаже своей жизни словно книги комиксов.
Читайте также
Обсуждение 3
-
ЛарискаПохожа на Эмбер Херд тут
11.05.17 10:43
-
Micha PiterТак показали бы её во всей своей нынешней "красоте" - лысая, в драном тряпье, без макияжа и с сигаретой, какой бы аромат она смогла бы тогда рекламировать :))))
11.05.17 09:54
-
лакибез подписи в этой девушке кристен не узнать ну никак) визажисты и фотошоп творят чудеса))
11.05.17 09:02