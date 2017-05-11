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Кристен Стюарт представляет новый аромат


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Кристен Стюарт (Kristen Stewart) давно числится в фаворитках Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld). И пока вкусы у кутюрье не меняются. Кристен уже представляла модные коллекции и линию аксессуаров дома Chanel. А теперь актриса назначена лицом нового аромата.

В скором времени Стюарт представит новый аромат Gabrielle Chanel. На днях об этом было объявлено официально, но съемки рекламного ролика и фотосессии только начинаются. Видео и фотографии планируется представить в сентябре.

Напомним, Кристен выступает представительницей Chanel четвертый год. Она снималась в различных рекламных роликах и даже сыграла Коко Шанель в молодости в специальной короткометражке Лагерфельда.

Кстати, в этом году у Стюарт несколько премьер. В частности, в скором времени девушка представит в Каннах свой режиссерский дебют - короткометражный фильм Come Swim. В личной жизни звезды также все неплохо - по сообщениям таблоидов, недавно модель Стелла Максвелл переехала к Кристен. «Они стали жить вместе», — говорит источник, близкий к Стелле. Речь идет о лос-анджелесском доме актрисы: по словам инсайдера, «Стелла теперь все время проводит там».

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0 Не нравится 4 Нравится 11.05.2017 Теги: Кристен Стюарт

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