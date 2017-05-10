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Вайкуле рассказала о тайном венчании


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Певица Лайма Вайкуле считается женщиной гордой. Она никогда не боялась одиночества и довольно прохладно относится к суете вокруг семейного статуса и штампа в паспорте. Но даже Лайме ничто женское не чуждо.

Через какое-то время она могла бы отметить золотую свадьбу со своим возлюбленным, продюсером Андреем Латковским. Они вместе более сорока лет, но так и не удосужились зарегистрировать отношения. Хотя однажды пара не удержалась.

Как рассказала Вайкуле, пять лет назад она с Андреем обвенчалась в США. «Это была инициатива Андрея. Обвенчались мы в Лас-Вегасе в обычном храме. Сделали это шутки ради. По сути, мы оба свободные, самостоятельные люди», — поведала артистка в интервью «Комсомольской правде».

Кстати, в одном из интервью Вайкуле обмолвилась, что если бы не отношения с Андреем, ей пришлось бы завести гарем. Дело в том, что один мужчина не может выполнить всех ее желаний. Лайме нужны разные люди рядом: один, например, для побоев, второй – для разговоров, третий – для выходов в свет, четвертый – чтобы можно было ему поплакаться. По мнению звезды, только сильный мужчина может быть с такой сильной женщиной, как она.

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0 Не нравится 0 Нравится 10.05.2017 Теги: Лайма Вайкуле

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