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Нетребко признана лучшей певицей года


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Поздравляем Анну Нетребко! В коллекции наград дивы прибыло. На днях артистка получила весьма престижную премию. Анна удостоена международной оперной премии Opera Awards.

Церемония вручения наград прошла на минувших выходных в Лондоне. Нетребко была признана лучшей оперной певицей, а лучшим оперным певцом года признан Лоуренс Броунли.

Напомним, в прошлом году дива выпустила новый альбом, а также дебютировала на сцене столичного ГАБТа. Сейчас рабочий график Нетребко очень плотный, но она старается не забывать о семье.

При этом супруг Анны, тенор Юсиф Эйвазов, недавно пошутил: «Надеюсь, я уговорю Аню работать в чуть более спокойном режиме, чтобы у нас было немного больше времени на семью. Хотя, конечно, я понимаю, что она рождена для сцены, она великая певица и актриса. Но еще она и прекрасная жена».

Кстати, по словам Эйвазова, семейная жизнь двух артистов складывается без особых трудностей. «Потому что я и она – мы абсолютно нормальные люди. Но обществу нужна "Санта-Барбара". И видя нас, оно ее себе придумывает», - обмолвился Эйвазов в интервью «Российской газете».

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0 Не нравится 1 Нравится 10.05.2017 Теги: Анна Нетребко

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