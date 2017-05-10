Ирина Тонева тайно вышла замуж

Ирину Тоневу можно поздравить! Солистка группы «Фабрика» нашла своего принца. Как стало известно, несколько недель назад Ирина сочеталась браком с возлюбленным, коим является хореограф Алексей Бриж, выступающий под творческим псевдонимом Алекс Соул. И сейчас пара наслаждается медовым месяцем в рабочем порядке.

Свадьбу пара решила провести без лишней помпы. Влюбленные зарегистрировали брак в Хорошевском загсе Москвы, на церемонии присутствовали лишь самые близкие: родители и несколько друзей. Свадебное путешествие супруги отложили - сейчас у обоих слишком плотный рабочий график.

Как уточняется, Ирина встречалась с Алексеем на протяжении нескольких лет. 27-летний Бриж выступает в шоу-балете Тоневой, выступает в роли музыкального продюсера и преподавателя в московской школе современного танца «Светофор».

«Безумно за них рада: прекрасная пара, очень подходят друг другу. У нас с Ирой сразу возникло взаимопонимание – много общих интересов, вот как будто всю жизнь знакомы! Считаю, что она будет безупречной супругой Леше – заботливая, добрая, внимательная», - цитирует свекровь Тоневой Starhit.

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