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Стоцкая волнуется перед родами


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Певица и актриса со дня на день станет мамой. Анастасии повезло - вторая беременность протекала достаточно легко. Но в последние дни артистка что-то разнервничалась.

Все девять месяцев Стоцкая старалась сохранять самообладание и сторониться негатива. Но сейчас она не выдерживает. И замечает, что именно сейчас некоторые злопыхатели словно ополчились против нее.

«Рожать волнительно, и вообще меня сейчас все раздражает. Я тяжело переношу прямые эфиры с поклонниками, потому что сейчас не могу нормально реагировать на некоторые сообщения. Мои нервы на пределе. Это часто происходит у беременных девушек. А я и так очень эмоциональная по своей природе!» — рассказала исполнительница изданию «Собеседник».

По словам артистки, она настроилась на естественные роды. «Я очень переживаю, чтобы все прошло хорошо. Тем более что рожаю сама, без всяких штучек в виде анестезии, которая стала очень популярна в последнее время. Я много читала разных книжек на эту тему и абсолютно согласна с тем мнением, что рожать нужно самой. Маме нужно дать малышу возможность пройти путь, который задуман природой, самостоятельно. Конечно, тех девочек, которые прибегают по каким-то причинам к обезболивающим, я осуждать не могу. Это дело каждого. Но мой малыш должен родиться естественным путем, без анестезии. Это будет правильно!»

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0 Не нравится 0 Нравится 06.05.2017 Теги: Анастасия Стоцкая

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