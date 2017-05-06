Ален Делон покидает кино

Знаменитый французский актер Ален Делон (Alain Delon) готов сказать: "Au revoir". 81-летний артист заявил о завершении карьеры. Ален готовится к съемкам в картине режиссера Патриса Леконта, и это будет последняя лента легенды.

За последние 10 лет Делон практически не снимался в крупных проектах. Последняя лента с его участием «Астерикс на Олимпийских играх» была представлена в 2008 году. Но сейчас Ален готов сказать свое последнее слово в кинематографе.

Лента Леконта - романтическая история любви, в которой 80-летний мужчина встречается с дамой 50 лет. Роль главной героини исполнит Жюльет Бинош. По словам Делона, он очень хотел сняться с Софи Марсо, но сейчас у актрисы чрезвычайно насыщенный график.

«Это будет мой самый последний фильм: как боксер не хочет драться сверх меры, так и я не хочу сниматься в лишней ленте», — заявил Ален журналистам.

Напомним, Ален Делон снимался в голливудских, итальянских и французских фильмах, осваивая актерское ремесло самостоятельно. Первое время продюсеры нередко отказывали Делону, по той причине, что он слишком красив. Многие из ролей, сыгранных Делоном в конце 50-х и 60-е годы ХХ века, позже вошли в учебники по киноискусству. Также мэтр выступал сценаристом и режиссером.

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Источник фото: Globallookpress.com