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Водонаева рассказала о нестандартном интиме


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Алена Водонаева любит провокации. Несколько месяцев назад ведущая объявила войну полным, а теперь решила рассказать о сексуальных экспериментах. Судя по откровениям девушки, опыт в делах интимных у нее довольно богатый.

В свое время Алена считалась одним из секс-символов отечественного шоу-биза. По словам Водонаевой, мужчины нередко предлагали ей внушительные деньги за секс, но ведущую подобные «сделки» не интересовали.

 

Однако Алена не отказывала себе в удовольствии поэкспериментировать. «У меня был секс с женщиной. Два раза. Первый раз это была моя подруга, нам было по 17 лет. И это был даже не секс, а фигня какая-то. Мы посмотрели, как это выглядит в лесбийском порно, и сделали так же. А один раз был секс с настоящей лесбиянкой. И ух она меня! Но я люблю мужчин. Из меня получилась бы плохая лесбиянка. Я консерватор», — рассказала ведущая.

Алена также сообщила, что прошла секс-тренинг оральных утех. «Я ходила на курсы минета. Я собиралась написать материал. Это было очень увлекательно. Мы знаем пять способов, а там их реально 25. Многие скептически к этому относятся, но я много полезной информации оттуда высосала», — сострила Водонаева.

Ранее мы писали:

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​

Алена Водонаева: «Гуляю сама по себе». Звезде нравится статус «хожу где вздумается и гуляю сама по себе». 

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2 Не нравится 0 Нравится 04.05.2017 Теги: Алена Водонаева

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