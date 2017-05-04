Бен Аффлек оставил семейный особняк

Голливудская пара Бен Аффлек (Ben Affleck) - Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner) несколько лет пыталась наладить отношения. Увы. Чуда не произошло. В прошлом месяце Дженнифер официально подала на развод. А Бен на днях съехал из семейного дома.

Бен и Джен постарались расстаться без скандалов и драм. Актеры сделали все, чтобы не травмировать детей, поэтому Аффлек постепенно вывозил свои вещи. Как уточняется, теперь звезда будет жить в новых апартаментах неподалеку от семейного особняка.

«Они не хотели травмировать детей, поэтому Бен перевозил свои вещи по частям, но с понедельника он уже живет в новом доме. Детям сообщили, что в их жизни мало что изменится в связи с разводом, но общаться с папой они будут и в его новом доме», — рассказал инсайдер E! News.

Напомним, о разрыве знаменитости объявили летом 2015 года. По слухам, Джен стало известно об измене супруга. Ходили слухи об интрижке с няней. Говорили, что Аффлек вообще склонен к адюльтеру и это не первый случай. Аффлек также страдал от алкогольной зависимости, но в марте сообщил о завершении курса лечения. «Я закончил курс лечения от алкоголизма. Я боролся с этим в прошлом и буду делать это и в будущем, — заявил актер. — Я хочу жить нормальной, полноценной жизнью, хочу быть хорошим отцом. И хочу, чтобы мои дети знали - не стыдно попросить помощь, когда она необходима. И следует быть источником силы для тех, кто нуждается в помощи, но боится сделать первый шаг».

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер официально сообщили о разрыве. Звезды постарались сохранить дружеские отношения.

Источник фото: Globallookpress.com